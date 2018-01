Beleggingsexpert: “Bitcoincrash van laatste dagen is unieke kans om te investeren” avh

19 januari 2018

17u07

Bron: Business Insider; Bloomberg; CNBC 5 Economie De bitcoin daalde in twee dagen tijd met liefst 34 procent tot 9.185 dollar. Het begin van het einde van de populaire cryptomunt volgens de meeste experts, maar niet volgens Tom Lee. “Dit is het uitgelezen moment om bitcoins te kopen", zegt hij.

Angst voor meer wettelijke controle deed bitcoin-bezitters deze week naar de uitgang snellen, met een heus cryptobloedbad tot gevolg. Volgens velen staat de zeepbel op het punt te knappen, maar Tom Lee van Fundstrat Global Advisors denkt net het tegenovergestelde. De volatiliteit is juist eigen aan de cryptomarkt, oppert Lee. De afgelopen twee jaar is de bitcoin zes keer met meer dan 75 procent gestegen en zes keer met meer dan 25 procent teruggevallen. Dat blijkt ook uit de onderstaande grafiek.

Cryptomarkt = aandelenmarkt op speed

“Wat zich op de aandeelmarkten in een aantal jaar afspeelt, gebeurt in de cryptowereld in enkele maanden", zegt Lee, die geen reden ziet tot paniek, omdat deze terugval gewoon in lijn ligt met vroegere terugvallen. Volgens Lee is dit zelfs het ideale moment om in te stappen.

“Wij denken dat je de koersdaling het best kunt bekijken vanuit het oogpunt van een correctie: hoeveel van de eerdere stijging ongedaan wordt gemaakt”, schrijft hij in een memo aan klanten. “Wij zien deze 9.000 dollar als de beste mogelijkheid om in te kopen van heel 2018, en wij zouden instappen op dit niveau.”

Lee krijgt voorlopig gelijk

Lee ging met zijn memo dus in tegen het advies van de meeste experts, maar de markt geeft hem voorlopig wel gelijk. Intussen is de bitcoin alweer uit het dal geklommen met een stijging van 25 procent. De munt is weer 11.600 dollar waard.

Ook op lange termijn bekijkt Lee de cryptomarkt met een roze bril. Niet alleen de bitcoin zal floreren, ook de andere cryptomunten zullen het volgens hem goed doen. Hij ziet de totale markt door de grens van 1,2 biljoen dollar breken.

"Millennials zullen voor boom zorgen"

“Als ik voorbij 2018 kijk, dan zullen de millennials en mensen van buiten de VS verantwoordelijk zijn voor de verdere groei van blockchain”, schrijft Lee. “Millennials vormen met 96 miljoen jongeren de grootste leeftijdsgroep in de VS en gaan de komende jaren pas echt goede inkomens krijgen. Onderzoeken wijzen uit dat millennials weinig vertrouwen hebben in bestaande financiële instellingen en we zien dat de demografische ontwikkeling zorgt voor verdere omarming van cryptovaluta.”