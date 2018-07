Beleggers schudden handelsspanningen van zich af: Wall Street buigt verlies om in winst HR

02 juli 2018

23u13

Bron: Belga 0 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn maandag uiteindelijk met kleine plusjes gesloten, na lange tijd in de min te hebben gestaan. Beleggers schudden de verder oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en andere landen enigszins van zich af. Brussel dreigde met extra importheffingen mochten de Amerikanen beslissen tarieven op Europese auto's in te voeren. Vooral techfondsen toonden herstel.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 24.307,18 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 2.726,71 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging 0,8 procent omlaag tot 7.567,69 punten. Automaker Tesla meldde dat het zijn eigen ambitieuze productiedoelen voor de Model 3 heeft gehaald. Een hogere productie van de Model 3 is noodzakelijk voor de winstgevendheid én om analisten te overtuigen. Dat laatste is nog niet volledig gelukt. Tesla zag zijn openingswinst van ruim 5 procent dan ook volledig in rook opgaan en sloot 2,3 procent lager. Facebook won 1,6 procent na een positief analistenrapport. Ook grote chipbedrijven als AMD, Micron en Nvidia deden het met winsten tot 3,9 procent goed.

Oliegerelateerde bedrijven hadden last van de lagere prijs voor met name Brent-olie. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 73,94 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 77,29 dollar per vat. De oliebedrijven Chevron en ExxonMobil zakten tot 1,7 procent.

Dell Technologies wist de schijnwerpers op zich gericht met zijn officiële aankondiging terug te zullen keren naar de aandelenbeurs. Dat gebeurt via de uitruil van gewone aandelen en contanten voor zogenoemde 'tracking stock'. Dochterbedrijf VMware, dat al wel een notering heeft, won ruim 10 procent.

Voorts reageerden beleggers op beter dan verwachte cijfers over de groei van de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM. Er waren ook cijfers over de bouwuitgaven.

De euro was 1,1603 dollar waard, tegen 1,1606 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.