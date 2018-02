Beleggen in wiet: hoe high word je ervan? Cannabis wordt in steeds meer landen gelegaliseerd Michaël Van Droogenbroeck

04 februari 2018

17u00 58 Economie Vergeet bitcoin, ethereum en litecoin. De nieuwste hype heeft niets met digitale munten te maken, maar wel met groene blaadjes. Want cannabis lijkt het nieuwe goud. Doorgewinterde beleggers zagen de beurskoers van cannabisproducenten de voorbije maanden al exponentieel stijgen. Maar valt er voor het grote publiek ook iets te oogsten?

De stijgende aandacht voor beursgenoteerde bedrijven uit de cannabissector komt er uiteraard niet zomaar. De voorbije jaren is het gebruik van cannabis voor medische doeleinden in steeds meer landen gelegaliseerd. Dat is ook zo in ons land, waar bepaalde patiënten onder zeer strikte voorwaarden cannabis kunnen gebruiken. Maar ook de grote afzetmarkten, onder meer 29 staten van de Verenigde Staten, hebben het licht op groen gezet voor medisch gebruik. Dat doet de vraag naar cannabis en cannabisproductie per definitie stijgen. In Canada zal tegen de zomer wellicht ook het recreatief gebruik van cannabis worden gelegaliseerd.

