Belastingdruk in België blijft hoog: enkel Fransen en Denen betalen meer TT

De belasting op inkomen maakt in België een steeds groter deel uit van de fiscaliteit, terwijl de bijdragen voor sociale zekerheid en de belastingen op consumptie hun rendement zien afnemen, en de inkomsten uit belastingen op bedrijven op een historisch laag niveau blijven staan. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

België heeft nog steeds de op twee na hoogste belastingdruk binnen de Oeso, na Denemarken en Frankrijk.

Het aandeel van de belasting op inkomen is volgens de Oeso binnen de totale fiscale opbrengsten gestegen van 24,1 procent in 2014 naar 24,4 procent in 2015, terwijl het aandeel van de bijdragen voor sociale zekerheid en dat van de taksen op goederen en diensten licht gedaald is.

De belasting op de bedrijven, waarvan de opbrengsten al stevig afgenomen waren tijdens de financiële crisis, heeft zich nog steeds niet hersteld, en draagt maar voor ongeveer 8,9 procent bij aan de publieke financiën.

In 2016 waren de landen met de hoogste belastingdruk Denemarken (45,9 procent), Frankrijk (45,3 procent) en België (44,2 procent). De Oeso-landen met de laagste belastingdruk waren respectievelijk Mexico (17,2 procent), Chili (20,4 procent) en Ierland (23,0 procent).

De totale fiscale opbrengsten in België kwamen in 2015 uit op 183,8 miljard euro.