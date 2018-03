Belastingcontroleur moet 250.000 euro innen per jaar jv

30 maart 2018

08u59

Bron: belga 11 Economie De minister van Financiën verwacht van zijn belastingcontroleurs dat ze elk jaar 1,5 miljoen euro inkohieren, en dat ze 250.000 euro innen. Dat schrijft Le Soir op basis van het antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op een parlementaire vraag van sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven.

Er bestaan prestatie-indicatoren die de effectiviteit meten van de controles van de algemene fiscale administratie en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), bevestigde de minister. De doelwaarde bedraagt voor de ingekohierde bedragen 750.000 euro per ambtenaar per semester, en voor de geïnde bedragen 125.000 euro, gaf hij mee.

Bij de BBI preciseert men dat het de indicatoren worden berekend op basis van het aantal voltijds equivalenten en dat ze niet worden gelinkt aan de dossiers die door een agent of een groep agenten worden behandeld. "Deze praktijk geeft geen aanleiding tot individuele evaluaties. Er is geen enkele individuele druk. Dat is logisch, want elk dossier is anders", luidt het.

Volgens PS-afgevaardigde Ahmed Laaouej, voormalig inspecteur op de federale overheidsdienst Financiën, kunnen dergelijke prestatie-indicatoren averechts werken. "Een ambtenaar die gepusht wordt om bepaalde cijfers te halen, zou zich op gemakkelijke prooien kunnen storten in plaats van de meer complexe dossiers aan te pakken", stelt hij.