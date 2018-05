Bel20 wordt even Bel19 HA

14 mei 2018

13u35

De Bel20, de belangrijkste beursindex van de Brusselse beurs, wordt even de Bel19. Het aandeel van biotechbedrijf Ablynx verdwijnt vanavond uit de korf. Reden is een overname door het Franse Sanofi. Dat bevestigt beursuitbater Euronext.

Pas over een maand zal de Bel20 weer uit twintig aandelen bestaan. Sanofi en Ablynx kondigden vanochtend aan dat de openbare overnamebieding op alle uitstaande aandelen succesvol is geweest. De Fransen krijgen meer dan 95 procent van de aandelen in handen en dat heeft als gevolg dat het aandeel niet meer voldoende verhandeld kan worden op de beurs.

Een woordvoerder van Euronext bevestigt dat het aandeel vanavond bij beurssluiting van de Bel20-tabellen verdwijnt.

Omdat pas over een maand, na de beurssluiting op 15 juni, een nieuwkomer in de Bel20 kan komen, zal de korf een tijdlang uit negentien aandelen bestaan. Welk bedrijf de vacante plaats in de sterindex zal innemen, zal rond 7 juni worden bepaald. De beslissing wordt genomen op basis van de koersen van 25 mei. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Als mogelijke kanshebbers worden argenx, Bekaert en Melexis genoemd.