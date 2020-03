Bel20 opent ruim 3 procent hoger na slechtste beursdag ooit SVM

13 maart 2020

09u59

Bron: Belga 2 Economie Na de slechtste beursdag ooit veert de Brusselse beurs vandaag op. De Bel20 opende de dag ruim 3,3 procent in het groen.

Gisteren ging de belangrijkste graadmeter van de Brusselse beurs uit de handel met een verlies van 14,21 procent. De ongerustheid in verband met de verspreiding van het coronavirus leidde tot de slechtste prestatie ooit uit de geschiedenis van de Brusselse sterindex.

Ook elders in Europa openden de beurzen met winsten na dramatische handelsdagen. In Londen en Parijs gingen de sterindexen FTSE-100 en CAC 40 er met respectievelijk 6,2 en 4,7 procent op vooruit. In Amsterdam veerde de AEX met 4 procent op, in Milaan noteerde de FTSE MIB 4,2 procent hoger en in Frankfurt stond de Dax zowat 3,5 procent in het groen.

