Bel20 opent ruim 3 procent hoger na slechtste beursdag ooit SVM

13 maart 2020

09u59

Bron: Belga 2 Economie Na de slechtste beursdag ooit veert de Brusselse beurs vandaag op. De Bel20 opende de dag ruim 3,3 procent in het groen. Ook elders in Europa en in New York gingen de aandelenbeurzen bij opening omhoog.

Gisteren ging de belangrijkste graadmeter van de Brusselse beurs uit de handel met een verlies van 14,21 procent. De ongerustheid in verband met de verspreiding van het coronavirus leidde tot de slechtste prestatie ooit uit de geschiedenis van de Brusselse sterindex.

Ook elders in Europa openden de beurzen met winsten na dramatische handelsdagen. In Londen en Parijs gingen de sterindexen FTSE-100 en CAC 40 er met respectievelijk 6,2 en 4,7 procent op vooruit. In Amsterdam veerde de AEX met 4 procent op, in Milaan noteerde de FTSE MIB 4,2 procent hoger en in Frankfurt stond de Dax zowat 3,5 procent in het groen.

Wall Street veert op

Hetzelfde effect in New York, waar de aandelenbeurzen bij opening sterk omhoog gingen. Donderdag waren nog de grootste verliezen op Wall Street te zien sinds de beurscrash op Black Monday in 1987.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een plus van 4,7 procent op 22.190 punten. De brede S&P 500 sprong 5,2 procent omhoog tot 2.609 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 5,1 procent tot 7.572 punten. Donderdag waren minnen tot 10 procent te zien.

De luchtvaartsector kon deels herstellen van de recente afstraffing. Luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot 13 procent.

De olieprijzen veren ook wat op van de zware dalingen van de afgelopen tijd, in verband met de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Een vat Amerikaanse olie klom 3,6 procent in prijs tot 32,63 dollar en Brentolie werd 2,7 procent duurder op 34,07 dollar per vat. Olie- en gasproducenten als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips profiteerden met plussen tot meer dan 7 procent. Oliedienstverleners als Halliburton en Schlumberger boekten winsten tot 9 procent.

