BEl20 maakt verlies goed en ook andere Europese beurzen tonen herstel KVE

07 februari 2018

18u51

Bron: Belga, ANP 1 Economie Gisteren ging de Brusselse beurs nog aanzienlijk onderuit, vandaag maakte ze de omgekeerde rit. In beide gevallen kopieerde ze het gedrag dat de Amerikaanse beurs in Wall Street de avond voordien vertoonde. Op het einde van de woensdaghandel stond de Bel20-beursindex in Brussel op 3.991,90 punten. Dat was 2,46 procent hoger dan daags voordien en dicht bij de 3.997,59 punten van maandagavond. De Europese beurzen lieten wat herstel zien na de zware verliezen in de voorgaande handelsdagen. Koopjesjagers stapten in de markt na de recente uitverkoop.

Alle twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter gingen erop vooruit. Bij twaalf ervan bedroeg de winst zelfs meer dan 2 procent. De grootste stappen vooruit werden gezet door Galapagos (+ 5,49 procent tot 94,18 euro), bpost (+ 4,79 procent tot 27,56 euro) en Umicore (+ 4,29 procent tot 41,81 euro). Bij bpost werd de vooruitgang mee opgepookt door een koopadvies van Morgan Stanley, dat het koersdoel optrok van 26 euro naar 31 euro.

Telenet dikte 3,50 procent aan tot 60,70 euro. De televisieklanten van het bedrijf kunnen voortaan op alle Belgische netwerken tv kijken via de Yelo Play-app. Ze zijn dus niet langer beperkt tot een netwerk van de eigen operator. Vanaf april kan dat zelfs in de hele Europese Unie.

KBC eindigde 3,71 procent hoger op 76,66 euro. Alle Bulgaarse bankactiviteiten van de financiële groep vinden voortaan plaats onder de merknaam United Bulgarian Bank (UBB). De integratie van Cibank in UBB is afgerond. De combinatie heeft 245 kantoren.

Op de tweede rij snelde Fagron 17,10 procent hoger tot 12,19 euro. De leverancier van grondstoffen voor de apotheek zag zijn omzet in 2017 met 3,6 procent stijgen tot 436,9 miljoen euro. De nettowinst groeide tot 47 miljoen euro. De aandeelhouders krijgen na enkele jaren onderbreking een dividend van 0,10 euro. Het bedrijf verwacht in 2018 een verdere toename van zijn omzet en winst.

Curetis volgde met een bonus van 13,92 procent bij een slotnotering van 7,20 euro. De diagnostiekonderneming kreeg toestemming voor de verdeling van haar Uyvero-platform in Singapore. Het zal er worden ingezet voor het opvolgen van longontstekingen die in het ziekenhuis worden opgelopen. Vanuit de stadstaat wil het bedrijf ook de ruimere regio bedienen.

Melexis ging er 9,56 procent op vooruit tot 90,00 euro. De producent van chips voor de autosector realiseerde in het vierde kwartaal van 2017 een stijging van zijn omzet met 11 procent tot 132,7 miljoen euro. De nettowinst klom 6 procent tot 26,6 miljoen euro. De aandeelhouders krijgen bovenop het interimdividend van 1,30 euro, dat in oktober werd betaald, nog een slotdividend van 0,80 euro. Het bedrijf kondigde verder aan dat het de komende vijf jaar 75 miljoen euro investeert in de uitbreiding van de productie en de onderzoeksfaciliteiten in zijn vestiging in het Bulgaarse Sofia en 60 miljoen euro in de testruimte voor wafers in het Franse Corbeil-Essonnes.

D'Ieteren verdapperde op enige afstand nog 1,29 procent tot 36,04 euro. De holding rondde de verkoop af van een belang van 40 procent in dochterbedrijf Belron aan investeerder Clayton, Dubilier & Rice. Belron is onder meer bekend van het merk Carglass.

Ablynx eindigde status-quo op 43,60 euro. Bestuursvoorzitter Bo Jesper Hansen stapt op als voorzitter van het biotechbedrijf. Zijn positie wordt meteen ingenomen door Russel Greig, die al sinds 2012 bestuurder is. De koers wordt echter ook bepaald door het bod van 45 euro dat Novartis op alle aandelen zal uitbrengen.

Verlies was er op de brede markt vooral voor Hamon. De noodlijdende ontwerper van koeltorens zakte 7,22 procent tot 0,90 euro.

Orange Belgium bond 2,38 procent in bij een slotkoers van 15,56 euro. De telecomgroep keek in het vierde kwartaal van 2017 aan tegen een verlies van 9,3 miljoen euro omdat hij een waardevermindering van 17,9 miljoen euro doorvoerde op zijn participatie in Orange Luxembourg. Voor het hele jaar was er 41 miljoen euro winst. In 2016 bleef de winstmeter pas staan op 76,6 miljoen. De aandeelhouders ontvangen een dividend van 0,50 euro.

Greenyard speelde op enige afstand 0,61 procent kwijt om af te sluiten op 19,52 euro. De Amerikaanse vermogensbeheerder Kabouter Management bouwde een belang van 5,17 procent op in het groenten- en fruitbedrijf.

Elders in Europa viel het koersverlies van Carlsberg op. In Kopenhagen zakte de Deense bierbrouwer een kleine 4 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero beleefde afgelopen jaar een heuse groeispurt en steeg bijna 5 procent in Frankfurt. Branchegenoot Takeaway.com dikte 4 procent aan in Amsterdam.

In Parijs daalde Sanofi verder ruim 1 procent. Het Franse farmacieconcern, dat de afgelopen weken miljarden spendeerde aan buitenlandse overnames, behaalde afgelopen kwartaal minder omzet.

De olieprijzen gingen omlaag na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 2,2 procent goedkoper op 62,01 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent in prijs tot 65,84 dollar per vat. De euro was 1,2280 dollar waard, tegen 1,2375 dollar een dag eerder.