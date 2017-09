Bel20-index sluit boven 4.000 punten KVE

18u43

Bron: Belga 0 BELGA Economie De Bel20-index van de Brusselse beurs ging er vandaag 0,36 procent op vooruit tot 4.001,31 punten. Daarmee eindigde de graadmeter voor het eerst sinds mei weer boven de grens van 4.000 punten.

De grootste dagwinst bij de aandelen die meetellen voor de berekening van de index was voor Umicore. De metalengroep klom 1,76 procent tot 69,51 punten.



Galapagos en Solvay deden nauwelijks onder. De biotechtitel veerde 1,74 procent op tot 87,07 euro. Hij kreeg een koopadvies van Goldman Sachs, dat het koersdoel voor het aandeel op 94 euro zette. De chemiegroep verdapperde 1,71 procent tot 128,05 euro.



Colruyt steeg nog 0,62 procent tot 44,50 euro. De warenhuisgroep zegt na een matig eerste halfjaar de nodige maatregelen te nemen om voor het hele jaar het resultaat van het vorige boekjaar zo dicht mogelijk te benaderen. Intussen blijft hij zijn laagsteprijzenstrategie verderzetten. Daarnaast gaat het bedrijf de komende twee jaar voor 350 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.



Op de brede markt liep Agfa-Gevaert in de kijker met een winst van 6,35 procent bij een slotkoers van 4,00 euro. KBC Securities gaf een koopadvies voor de titel. Het koersdoel bleef ongewijzigd op 5 euro.



Verlies was er bij de grote waarden dan weer vooral voor Ageas en Ontex. De verzekeringsgroep, die woensdag nog bij de uitblinkers hoorde, zakte 1,41 procent tot 39,41 euro. Goldman Sachs gaf een verkoopadvies voor het aandeel en plaatste het koersdoel op 36 euro. De producent van hygiënemateriaal werd dan weer 0,75 procent bijgeknipt tot 28,42 euro. JP Morgan blijft het aandeel 'onderwegen'. Het koersdoel werd verlaagd van 29 euro naar 28 euro.



Op de tweede rij kreeg Bone Therapeutics een tik van 4,15 procent bij een slotkoers van 10,27 euro. Daarmee laat het aandeel verder lucht af na de forse opmars van de voorbije week.