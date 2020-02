Bel20-index beleeft rotweek met verlies van 14,5 procent HLA

28 februari 2020

19u10

Bron: Belga 0 Economie De Brusselse beurs zette vrijdag haar glijvlucht voort. De Bel20-index viel bijkomend 4,15 procent terug tot 3.488,60 punten, nu blijkt dat de impact van de coronacrisis op het economische leven steeds groter wordt. Tegenover vorige week staat de graadmeter al 14,46 procent lager. Hij noteert momenteel op zijn laagste niveau sinds midden augustus 2019. In beurswaarde gaat het om meer dan 45 miljard euro dat in rook is opgegaan. Ook elders in Europa en de VS kleuren de beurzen bloedrood. Het betreft de slechtste beursweek sinds de financiële crisis van 2008.

De Belgische beursindex met de twintig belangrijkste aandelen kende vandaag het één na grootste verlies sinds juni 2016. Gisteren eindigde de Bel20-index al bijna 5 procent lager. Ook elders in Europa en de VS kleuren de beurzen bloedrood, uit vrees voor de economische impact van het nieuwe coronavirus. Het betreft de slechtste beursweek sinds de financiële crisis van 2008

Van de twintig aandelen uit de Bel20 eindigden er negentien in het rood. De grootste dagverliezen waren deze keer voor AB InBev, argenx en WDP. De brouwer, die na een slecht rapport over het laatste kwartaal van 2019 een lawine van koersdoelverlagingen over zich kreeg, gleed een bijkomende 7,93 procent weg tot 124,00 euro. De biotechwaarde zakte 7,32 procent tot 124,00 euro. En de investeerder in logistiek vastgoed eindigde eveneens 7,32 procent lager op 24,20 euro.

Solvay werd 3,44 procent minder waard bij een slotkoers van 82,08 euro. Topvrouw Ilham Kadri kocht voor 205.831 euro aan aandelen van het chemiebedrijf bij. Financieel directeur Karim Hajjar sloeg er zelfs voor 703.175 euro in. Ackermans & van Haaren hield het bij een verlies van 1,30 procent en een slotkoers van 129,50 euro. De holding behaalde vorig jaar een recordwinst van 394,9 miljoen euro, mede dankzij een belangrijke meerwaarde op de verkoop van haar participatie in de Franse rusthuisuitbater Residalya. De aandeelhouders zien hun dividend stijgen tot 2,50 euro.

