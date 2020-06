Bel20 collectief in het rood: ING en Solvay zijn zwaarste dalers ttr

11 juni 2020

10u31

Bron: belga 2 Economie De Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, gaat deze voormiddag collectief in het rood. Omstreeks 10.15 uur noteert de index met een verlies van ruim drie procent. De zwaarste dalers zijn ING en Solvay.

Ook de Japanse effectenbeurs is vandaag fors lager gesloten. Beleggers verwerkten het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) en de sombere economische vooruitzichten van de Amerikaanse centrale bank. Volgens de Fed krimpt de grootste economie ter wereld dit jaar met 6,5 procent en is het volgens Fed-voorzitter Jerome Powell nodig om de rente nog lang op een laag niveau te houden. Vooral de hoge werkloosheid baart Powell zorgen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 2,8 procent op 22.472,91 punten. Een stijging van de Japanse yen zorgde onder meer voor koersverliezen onder de belangrijke Japanse exportbedrijven. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen omlaag. De Australische All Ordinaries in Sydney zakte 2,9 procent en de Kospi in Seoel verloor 1,7 procent. De hoofdindex in Shanghai noteerde 0,5 procent in de min.

De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 1,7 procent in. NetEase beleefde een succesvolle beursgang op de Hongkongse markt. De Chinese internetreus noteerde ruim 7 procent boven de introductieprijs van het aandeel. NetEase heeft al sinds 2000 een beursnotering op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.

