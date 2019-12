Bel20 blijft onder symbolische 4.000 punten, maar realiseert beste prestatie sinds 2010 ADN

31 december 2019

14u18

Bron: Belga 0 Economie De centrale banken zijn in 2019 sterker geweest dan de economische vertraging en de zwakke groei van de bedrijfswinsten, en dan de handelsoorlog tussen de VS en China en de brexit samen. Het jaar 2019 was een grand crû voor de Europese en, meer nog, de Amerikaanse beurzen. De sterindex van de Brusselse beurs, de Bel20, heeft het jaar afgesloten met een duidelijke +21,96 procent, zijn beste jaarprestatie sinds 2010 (+35,1 procent), en blijft net onder de symbolische kaap van de 4.000 punten.

Op enkele uren voor de overgang van oud naar nieuw noteert de Bel20 vandaag bij de vervroegde sluiting van 31 december 3.955,83 punten, tegenover 3.243,63 punten eind 2018.

"De Bel20 is er op een jaar tijd 22 procent op vooruit gegaan, en dat zonder rekening te houden met de betaling van dividenden. Het is een grand crû voor de beurzen, met zeer hoge returns", zegt Serge Ivlef, specialist in aandeleninvesteringen bij ING, die ook wijst op de "zeer goede prestatie" van de obligatieportefeuilles. Ook goud laat een tweecijferige groei optekenen in 2019.

"Tegenover een wereldeconomie die sinds begin 2018 vertraagt, een steeds zwaardere handelsoorlog die weegt op de investeringsbeslissingen van de bedrijven en het moreel van bedrijfsleiders, een (net vermeden) technische recessie in Duitsland, een afwezigheid van winstgroei bij de bedrijven, zijn het vooral de centrale banken die de markten te hulp gekomen zijn", aldus Ivlef.

Hoewel de Bel20 stevig aangedikt is in 2019, blijft hij nog ver verwijderd van zijn absoluut record van 4.759,01 punten van 23 mei 2007. De index heeft zijn verliezen van 2018 bijna uitgewist. Hij sloot destijds 2017 af op 3.977,88 punten. Sinds zijn oprichting in 1991 kende de sterindex van de Brusselse beurs 18 jaren van stijging en 11 jaren van daling.