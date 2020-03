Bel20 beleeft beste beursdag in bijna tien jaar Redactie

24 maart 2020

18u33

Bron: Belga 0 Economie Ondanks slechte cijfers over de economische toestand zijn de aandelenmarkten vandaag in heel Europa met flinke winsten gesloten. Op de Brusselse beurs dikte de Bel20-index liefst 7,64 procent aan tot 2.867,59 punten, meteen de grootste stijging sinds mei 2010. Van de twintig titels die meetellen voor de berekening van de graadmeter, wonnen er achttien terrein.

Zeven aandelen uit de elitekorf klommen zelfs meer dan 10 procent: ING (+20,50 procent tot 5,83 euro), Ageas (+12,73 procent tot 28,52 euro), Aedifica (+11,40 procent tot 87,00 euro), Sofina (+11,26 procent tot 185,80 euro), Aperam (+11,08 procent tot 18,81 euro), Barco (+10,32 procent tot 124,00 euro) en UCB (+10,25 procent tot 67,98 euro).

AB InBev won nog 3,51 procent bij een slotkoers van 40,40 euro. De brouwerijgroep trok zijn financiële vooruitzichten die het eind februari gaf, nochtans weer in. Door de omvang van de COVID-19-crisis zijn ze niet meer actueel. Voorts zorgt het virus ervoor dat de afronding van de verkoop van het Australische bedrijfsdeel Carlton & United Breweries vertraging oploopt.

Op de brede markt blonk onder meer D'Ieteren uit. De holding verdapperde 11,94 procent tot 42,65 euro. Ook Celyad deed het goed met een winst van 11,56 procent bij een slotkoers van 6,66 euro. Het bedrijf komt na het sluiten van de beurshandel met zijn rapport over 2019 op de proppen.

Verlies

Verlies was er bij de grote waarden alleen voor Umicore (-3,04 procent tot 34,50 euro, het aandeel werd door JP Morgan op de verkooplijst gezet) en Telenet (-0,27 procent tot 29,62 euro).

Bij de kleinere waarden zakte Warehouses Estates Belgium 4,46 procent tot 53,50 euro. Roularta gleed 2,69 procent weg tot 12,65 euro. De uitgever zet de publicatie van de gratis bladen De Streekkrant en De Zondag gedurende vijf weken stop. Door de coronacrisis zijn heel wat lokale handelaars dicht. Het personeel wordt op tijdelijke werkloosheid geplaatst.

EVS tikte nog 0,31 procent lager af op 12,80 euro. Dat nu ook de Olympische Spelen worden uitgesteld, is een nieuwe tegenvaller voor het bedrijf dat van grote sportevenementen leeft.

Elders in Europa werden nog hogere winsten neergezet. Absolute topper was de DAX-index in Frankfurt, die net geen 11 procent hoger ging en zo net boven de 9.700 punten eindigde. De CAC 40-index op de beurs van Parijs won 8,4 procent en de FTSE 100 in Londen ging ruim 9 procent hoger. In Amsterdam won de AEX-index 8,97 procent, meteen de beste dag sinds het begin van de financiële crisis in 2008. De handel werd positief beïnvloed door het omvangrijke steunpakket dat de Amerikaanse Federal Reserve aankondigde en forse steunmaatregelen van de Duitse overheid.