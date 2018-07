Bekende restaurants Belga Queen in Gent en Brussel in slechte papieren Redactie

19 juli 2018

09u37

Bron: belga 2 Economie De Belga Queen-restaurants in Gent en Brussel zitten in financiële moeilijkheden. De Gentse vestiging is failliet verklaard, terwijl de Brusselse bescherming heeft aangevraagd tegen de schuldeisers. Dat melden De Tijd en L'Echo.

De luxebrasserie aan de Graslei in Gent zou genekt zijn door de werken voor het Gentse circulatieplan dat vorig jaar werd geïntroduceerd. Er is een curator aangeduid. Het restaurant zal waarschijnlijk openblijven tot er een overnemer is gevonden, onder meer om de inkomsten uit de Gentse Feesten niet te mislopen.

In Brussel wordt er verwezen naar de aanslagen van Parijs en Brussel en de werken voor de nabijgelegen voetgangerszone. Begin augustus zal duidelijk zijn of de bescherming tegen schuldeisers wordt toegestaan.

Belga Queen Brussel boekte in 2016 een omzet van 4,5 miljoen euro, maar leed een nettoverlies van bijna 200.000 euro. In Gent was er een verlies van 172.000 euro op een omzet van 2,6 miljoen euro. Het concept Belga Queen werd ruim 15 jaar geleden in België gelanceerd door de designer-kok Antoine Pinto.