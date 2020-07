Bekende Nederlandse restaurantketen La Place sluit kwart filialen jv

13 juli 2020

07u44

Bron: ANP 0 Economie De Nederlandse restaurantketen La Place, in handen van supermarktketen Jumbo, sluit als gevolg van de coronacrisis ruim een kwart van de filialen in Nederland. Dat meldt de krant De Telegraaf.

La Place is een bekend merk in het Nederlandse straatbeeld. Sinds 2016 is de restaurantketen in handen van supermarktreus Jumbo.



Van de 80 filialen in Nederland gaan er 23 dicht, weet De Telegraaf. Er staan 480 banen op de helling. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen.