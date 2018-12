Bekende belegger Michael Novogratz verloor dit jaar al 120 miljoen euro aan de bitcoin, en toch ziet hij de toekomst rooskleurig in avh

11 december 2018

16u03

Bron: Bloomberg, Business Insider 0 Economie Voor topbelegger Michael Novogratz kan 2018 niet snel genoeg voorbij zijn, want de man verloor dit jaar al 136 miljoen dollar (120 miljoen euro) aan de bitcoin. De cryptomunt tuimelt al het hele jaar de dieperik in, maar Novogratz kijkt naar de rampzalige crash met een roze bril. Hij gelooft zelfs dat de bitcoin een nieuwe recordprijs kan bereiken.

Michael Novogratz was ooit partner bij zakenbank Goldman Sachs, maar is tegenwoordig vooral bekend als bitcoinexpert en topman van cryptobank Galaxy Digital. Hoe zalig het boerenjaar 2017 was voor hem, zo rampzalig verloopt 2018. Samen met vrijwel alle cryptomunten krijgt de bitcoin dit jaar zware klappen: van de recordkoers van 20.000 dollar in 2017 blijft vandaag amper 3.300 dollar meer over.

40.000 dollar

Het verdict: een verlies van 136 miljoen dollar voor de investeringsbank van Novogratz. Velen zouden het hierbij voor bekeken houden, maar Novogratz gelooft in een heuse comeback. Hij ziet de bitcoin zelfs opnieuw pieken op 40.000 dollar (34.280 euro).

“We zitten momenteel vast”, vertelt hij aan Bloomberg. “Het is wachten op instellingen die de bitcoin moeten accepteren.” Maar zodra belangrijke instellingen de munt hebben aangenomen, zal de prijs volgens Novogratz opnieuw spectaculair stijgen. “Het kan wel nog jaren duren voor de bitcoin en de blockchaintechnologie breed geaccepteerd zullen zijn”, besluit hij.