Bekend designmerk Alessi schrapt kwart jobs in Italië KVDS

01 februari 2019

18u00

Bron: Belga 0 Economie Alessi, de bekende Italiaanse fabrikant van functionele designvoorwerpen, schrapt zowat 80 van de 315 jobs in Italië. De firma zit in slechte papieren door het gewijzigde consumptiepatroon en het economische klimaat in eigen land en Europa. Het familiebedrijf voert gesprekken met een potentiële investeerder.

Alessi zag de omzet terugvallen van 86 miljoen euro in 2010 naar zowat 60 miljoen vorig jaar. Door te snoeien in jobs wil Alessi "een toekomst voor het bedrijf garanderen". Het heeft geen plannen om de productie te verplaatsen of om de fabriek in Crusinallo di Omegna te sluiten. Alessi zal trachten de impact van de afvloeiingen te beperken. Een twintigtal personeelsleden zou kunnen profiteren van de nieuwe pensioenwet.

Nieuwe verkoopskanalen

Alessi, dat in totaal 360 mensen tewerkstelt, mikt op nieuwe verkoopskanalen, meer bepaald onlineverkoop, en kijkt naar Azië en het Midden-Oosten als nieuwe markten. De productcatalogus zal ook beperkter worden.





De groep is getroffen door de recessie in Italië in 2012-2013. Het land is na enkele jaren van trage groei eind vorig jaar opnieuw in een recessie terechtgekomen. Ook 2019 kondigt zich eerder somber aan. Door de dalende koopkracht kopen de Italianen minder, of minder dure, huishoudelijke producten of serviezen. De huwelijkslijsten zijn enigszins uit de mode geraakt. Ook de Europese economie vertraagt, wat de situatie nog bemoeilijkt.

De groep zoekt een partner die samen met de familie wil investeren in het bedrijf. Volgens voorzitter Alberto Alessi zijn er contacten met "een Engelse firma, die zowel op de financiële als de industriële markt actief is". Alessi hoopt snel tot een akkoord te komen.