Begrotingstekort stijgt naar 52,8 miljard euro SVM

17 juli 2020

17u35

Bron: Belga 30 Economie Door de coronacrisis zal het begrotingstekort dit jaar oplopen tot 52,8 miljard euro of 12,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat zegt federaal minister van Begroting David Clarinval (MR) op basis van het rapport van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die begrotingsramingen opmaakt.

De begrotingscijfers waren in maart - net voor de lockdown - al slecht, maar nu zijn ze ronduit dramatisch. Bij ongewijzigd beleid stevenen alle overheden van ons land samen (federaal, deelstaten en lokale besturen) dit jaar af op een tekort van 52,8 miljard euro, of 12,31 procent van het bbp. Voor 2021 en 2022 wordt een begrotingstekort van respectievelijk 31,4 miljard euro en 26,5 miljard euro verwacht.

De federale staat en de sociale zekerheid zouden uitkomen of een tekort van 40,3 miljard, of 29,1 miljard meer dan in maart was geraamd. De stijging is te wijten aan de uitgaven in het kader van de coronacrisis, de lagere fiscale inkomsten en de lagere consumptie van bedrijven en gezinnen. Het tekort zou de jaren nadien afnemen, maar in 2024 nog altijd 24 miljard euro (of 4,56% van het bbp) bedragen.

Schuldgraad

Voor de deelstaten, provincies en gemeenten samen wordt het tekort geraamd op 12,5 miljard euro. Dat tekort zou vanaf volgend jaar dalen, met een vertraging vanaf 2023.

De Belgische schuldgraad wordt geraamd op 122,1% van het bbp in 2020, tegenover 99,1% in maart vorig jaar. Dit percentage zou dalen tot 118,1% in 2021 om vervolgens geleidelijk te stijgen tot 123,1% van het bbp in 2024.