Begrotingstekort halveert dit jaar SPS

14u41

Bron: Belga 0 BELGA Gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank. Economie Het begrotingstekort komt in 2017 volgens de nieuwe prognose van de Nationale Bank uit op 1,2 procent. Zes maanden geleden ging de bank nog uit van een tekort met 2 procent van het bruto binnenlands product. Ten opzichte van 2016 (2,5 pct) gaat het bovendien om een halvering, zo bleek vrijdag bij de voorstelling van de nieuwe cijfers.

Gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank had het over een "zeer aanmerkelijke verbetering van het begrotingstekort in 2017". De betere prestatie dankt hij aan verschillende factoren. Zo was er een beter beginpunt, omdat het tekort in 2016 lager uitkwam dan eerder gedacht (2,5 en niet 2,6 pct). Belangrijk: de economie en de tewerkstelling deden beter dan verwacht, wat goed is voor de staatskas. Ook is de bijdrage aan de Europese begroting lager dan gedacht.

Een vierde factor zijn de maatregelen die de federale regering genomen heeft, bijvoorbeeld met het zomerakkoord. Tot slot is er sprake van een versnelde voorafbetaling van de vennootschapsbelasting.

Bij ongewijzigd beleid zal het tekort wel opnieuw oplopen: 1,3 procent in 2018 en 1,5 procent de twee jaren erna. Voorts onderstreepte de bankgouverneur de matiging van de uitgaven die de regering ingezet heeft en die wellicht zal aanhouden.

De overheidsschuld zal volgens de NBB, ook hier bij ongewijzigd beleid, afnemen de komende jaren: van 105,7 procent van het bbp vorig jaar over 103,3 procent dit jaar tot 100,5 procent in 2020.

Daarbij verwees Smets ook naar het dossier Belfius, de staatsbank die aan een gedeeltelijke beursgang werkt. "Als de regering eraan denkt activa te verkopen ... en de opbrengst wordt toegewezen voor een schuldvermindering, dan kan dat het traject van de schuld verder neerwaarts beïnvloeden."