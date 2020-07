Begrip én frustratie bij eventsector na Veiligheidsraad: “Ik verwacht een bloedbad”

Jan Van Esbroeck, CEO Sportpaleis Group

“Het is frustrerend dat social distancing voor ons anders wordt geïnterpreteerd dan voor het openbaar vervoer of vliegtuigen bijvoorbeeld. Ik ben met het vliegtuig naar Italië geweest en daar zit men veel dichter bij elkaar. Maar ze vinden ons niet voldoende belangrijk om dat soort afwijkingen toe te staan. We konden alleen maar aangenaam verrast worden, maar dat zijn we nu niet. In alle eerlijkheid, Sportpaleis en de grotere arena’s: daar denken we niet meer aan. Maar het zou toch zinvol zijn dat we op z'n minst kunnen beginnen nadenken over de heropening van onze theaters en schouwburgen, zoals het Capitole in Gent en het Ethias theater in Hasselt. Die hebben een capaciteit van 2.000 mensen. En dat iedereen dan een mondmasker moet dragen, is toch geen drempel meer? Dat is intussen voldoende ingeburgerd. Er stonden een aantal evenementen in september klaar, maar het ziet ernaar uit dat ook die niet zullen doorgaan. Een drama en meteen een streep over het najaar. Blijven roepen in de woestijn is het enige wat we kunnen doen.”

Yves Smolders, general manager van Versuz Hasselt

“Wat mij vooral stoort is dat er op de vorige Veiligheidsraad een belofte is gemaakt. Ze gingen met een alternatief en actieplan komen voor nachtclubs en discotheken. Maar vandaag zijn er weeral geen bijkomende maatregelen. Er wordt zelfs niet gesproken over onze sector. Geen perspectief, geen oplossing. Ik begin mij meer en meer zorgen te maken. Ik wil de rest van de maatschappij en economie uiteraard mee redden door de discotheek gesloten te houden - als zogezegde superverspreider - maar dan moeten ze met een steunpakket en actieplan komen zodat we overleven. Nu worden we iedere dag armer. De economische discriminatie is schandalig. Voor onze sector en personeel is dit heel zorgwekkend. We organiseren nu wel een zomerbar en glamping als alternatief, maar dat is goed om het personeel te motiveren, meer niet. Om verdere initiatieven te nemen, krijgen we ook geen verzekeringen of sponsors meer vast. We staan er alleen voor.

Guy Beeckmans, uitbater feest- en eventzaal Zilte Zoen in Temse

“De annuleringen zijn verschrikkelijk. Op een gegeven moment wordt de klant het ook beu. Meetings, recepties, trouwfeesten, verjaardagsfeesten... bij ons gaat alles gepaard met eten. Maar 50 personen is gewoon te weinig. De normale capaciteit is tussen de 80 en 200 personen. Wij hebben een grotere capaciteit dan een restaurant, maar we mogen wel maar 50 personen ontvangen? Ik vind dat schandalig. Voor een diner of receptie kan ik perfect alle tafels op anderhalve meter van elkaar zetten en 100 gasten ontvangen. Voor mij is het belangrijk om op 1 augustus naar 100 personen te gaan en in september naar 200. Maar hoe het er nu naar uitziet, verwacht ik binnen de week terug een massa annuleringen. En ondertussen lopen de vaste kosten door. Je krijgt wel uitstel, maar dat is geen afstel. Voor collega’s die nog niet lang bezig zijn, verwacht ik een bloedbad.”

Dirk Van Roy, CEO van Easyfairs, bedrijf boven Flanders Expo, Antwerp Expo en de Mechelse Nekkerhal dat jaarlijks 220 beurzen organiseert

De beurssector spande tegen de Belgische overheid een kort geding aan om weer aan de slag te mogen. Maar witte rook is er dus voorlopig niet. “Wij zijn zeer ontgoocheld. De Veiligheidsraad zit vier uur samen om dan vervolgens niets te zeggen? Zeer ontnuchterend voor onze sector. Waarom mogen grote shoppingcentra en Ikea’s wel open? Als professionele organisator zijn wij in staat om een beurs beter én veiliger te organiseren. Maar ik hou mijn hart vast hoe winkels hun klanten op een zeer ordentelijke manier gaan ontvangen tijdens de solden. De overheid moet beseffen dat onze standhouders twee tot drie maanden tijd nodig hebben om zich voor te bereiden. Dus alstublieft, geef ons perspectief. In Nederland, Frankrijk en Duitsland gaan beurzen weer door op 1 september. Er zijn dus al een paar organisatoren die zich aan het verleggen zijn naar het buitenland. Het gelijkheidsbeginsel begint zeer rare vormen aan te nemen. Ja, de laatste cijfers zijn slecht, maar dan zijn ze voor iedereen slecht. Sluit dan winkels en cafés opnieuw en zeg dat we niet meer mogen reizen.”

Mike Naert, directeur van concertzaal Het Depot in Leuven

“We hadden toch in de zomer gehoopt om naar die 400 mensen binnen en 800 buiten te gaan. Dat maakt een verschil voor gezelligheid, maar ook voor rendabiliteit. Het financiële plaatje is dramatisch. Ik kan u verzekeren: een concert met 200 mensen - waar de normale capaciteit ongeveer 960 is - organiseer je niet op een rendabele manier. Wij hebben die volledige capaciteit nodig om de moeilijk lopende shows te kunnen betalen. We kijken nu extra naar de overheid voor ondersteuning en garanties, want ik vermoed dat deze miserie nog tot volgende zomer zal duren. Zonder maatregelen stopt het. De overheid mag niet vergeten dat de eventsector een gezonde en dynamische sector was waarin heel wat mensen werken.”

