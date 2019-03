Binck Challenge Gesponsorde inhoud Beginnen met beleggen? 5 tips van de beursexpert Aangeboden door BinckBank

13 maart 2019

11u04 0

Je hoeft geen miljonair of speculant zijn om te beleggen, vindt Pierre Huylenbroeck, beursexpert en uitgever van Mister Market Magazine. “Een gezonde interesse en enkele vuistregels volstaan om eraan te beginnen.” Naar aanleiding van de Binck Challenge, het beleggersexperiment van BinckBank, heeft Pierre 5 beurstips voor beginnende beleggers.

1. Wees geduldig

“Beleggen doe je op lange termijn. Daarmee bedoel ik minstens tien jaar en liefst levenslang. Pas dan begint het ‘mirakel van de samengestelde interest’ in je voordeel te spelen. Een gemiddelde van 7% per jaar is bijvoorbeeld denkbaar. Het eerste jaar kan 100 euro dus aangroeien tot 107 euro. Als je in het tweede jaar opnieuw 7% rendement haalt, is dat op die 107 euro. Door dit spel van interest op interest, kan 10.000 euro op 40 jaar tijd tot 150.000 euro aangroeien.”

2. Trek je niets aan van timing

“Niemand kan voorspellen wat het gunstigste moment is om in te stappen. Zelfs Warren Buffett niet. Buffett probeert in te schatten wat een bedrijf waard is en vergelijkt die waarde met de beurskoers van het bedrijf. Is die veel lager dan de geschatte waarde, dan koopt hij. Dat heeft dus niets te maken met het ‘sentiment’ van de beurs. Mijn advies: begin te beleggen, maar doe het in stappen. Als je bijvoorbeeld 10.000 euro in aandelen wil steken, koop dan 10 maanden lang 1 pakket aandelen per maand, ter waarde van telkens ongeveer 1.000 euro. Zo spreid je het risico.”

3. Schakel je emoties uit

“De beurs – ik noem hem Mister Market – is je tegenstrever. Mister Market is manisch-depressief. Soms is hij euforisch, soms pessimistisch. Hoe ga je daar mee om? Door zelf je emoties uit te schakelen. Natuurlijk heeft zelfs de meest doorgewinterde belegger emoties. Maar ze mogen geen rol spelen als je belegt. De truc is om koelbloedig een beleggingssysteem te volgen. Dat systeem is eenvoudig en zal je vertellen wanneer en hoeveel aandelen je moet verkopen.”

4. Houd je aandelen in het peloton

“Hoe werkt dat beleggingssysteem? De vuistregel is dat al je aandelen ongeveer een even groot gewicht in je portefeuille hebben. Om te weten welk aandeel je moet verkopen en hoeveel ervan, werk je met bodemlimieten en toplimieten. Als een aandeel veel daalt – tot onder een bepaalde bodemlimiet - moet je alles verkopen. Als een aandeel veel stijgt – tot boven een bepaalde toplimiet – moet je een deel ervan verkopen, maar niet alles. Zo neem je een stukje winst, houd je dat winnend aandeel toch in je portefeuille en voorkom je dat het een te groot deel van die portefeuille begint in te nemen. Als er later iets mee gebeurt, zou de impact anders te groot worden. Vergelijk het met een wielerpeloton. Als een renner ver achterop raakt, haal je hem uit koers. Rijdt hij te ver voorop, dan fluit je hem een beetje terug. De renners van je ploeg moeten zoveel mogelijk samen blijven fietsen.”

5. Koop geen snel dalende aandelen

“Never catch a falling knife”, zeggen ze in het Engels. Vang nooit een vallend mes. Met andere woorden: het is een slecht idee om een aandeel te kopen of bij te kopen dat flink aan het zakken is. Anders kan je jezelf flink zeer doen. Maak je huiswerk, koop een aandeel en houd je aan het systeem dat hierboven uitgelegd wordt.”

6. Extra tip: leen geen geld om te beleggen!

“Deze regel zou eigenlijk altijd de eerste tip moeten zijn. Beleg alleen met geld dat je niet nodig hebt. Lenen om te beleggen is uit den boze.”

Zij kregen 20.000 euro om zelf te beleggen

BinckBank gaf drie beginnende beleggers 20.000 euro. Die mogen ze vijf maanden lang beleggen. Wat ze op 10 april overhouden, krijgen ze mee naar huis. Hoe pakken zij het aan?

Sophie laat haar geld beleggen door de bank

Filip laat de helft van zijn helft beleggen door de bank. De andere helft belegt hij zelf.

Pieter belegt het hele bedrag zelf in aandelen

BinckBank gaf drie keer 20.000 euro aan deelnemers met een overtuigende goesting om te beleggen. Met dat bedrag begeven ze zich nog tot 10 april op de beurs. Volg ze op www.binckchallenge.be.

Deze informatie is afkomstig van derden, te weten Pierre Huylenbroeck, uitgever van Mister Market Magazine. De bijdragen van Pierre Huylenbroeck zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. Voor deze beleggersinformatie kan Binck geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De aangeboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. BinckBank heeft geen belang bij de inhoud van deze informatie en Pierre Huylenbroeck ontvangt geen vergoeding van BinckBank voor deze bijdrage.