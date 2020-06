Bedrijven zullen verliezen kunnen aftrekken van winst vorig jaar AW

09 juni 2020

20u46

Bron: Belga 2 Economie Bedrijven en zelfstandigen zullen hun verliezen van dit jaar kunnen aftrekken van hun winst van vorig jaar. De Kamercommissie Financiën heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat zo'n ‘carry back’ invoert. De maatregel moet het eigen vermogen versterken en zo falingen helpen voorkomen.

Het ontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) voert een carry back-mechanisme in waarbij bedrijven verliezen van 2020 kunnen afzetten tegenover hun winsten van 2019. Ondernemingen kunnen hierdoor hun voorafbetalingen (deels) terugvragen en zien zo hun belastingfactuur voor het inkomstenjaar 2019 aanzienlijk getemperd. De maatregel zal zowel in de vennootschapsbelasting (ondernemingen) als in de personenbelasting (zelfstandigen) gelden.



De maatregel verstrekt op korte termijn het eigen vermogen van ondernemingen en verbetert zowel hun kaspositie als hun solvabiliteit. In de commissie gaven Open Vld, MR, CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Ecolo-Groen hun goedkeuring aan het wetsontwerp. Volgende week moet de plenaire Kamer nog groen licht geven.

Voorwaarden

Er zijn wel voorwaarden aan de maatregel verbonden: bedrijven die er gebruik van maken mogen geen dividenden uitkeren, geen eigen aandelen inkopen en geen kapitaalverminderingen doorvoeren. Ook ondernemingen die transacties doen naar belastingparadijzen zonder economische substantie of deelnemingen aanhouden in die belastingparadijzen worden uitgesloten van de maatregel.

"De coronacrisis teert bij heel wat bedrijven in op hun eigen vermogen, met risico's op faling en jobverlies. Daarom ben ik tevreden dat de commissie Financiën vandaag groen licht heeft gegeven voor de aanleg van een belastingvrije coronareserve. Dat betekent dat bedrijven via een carry back-mechanisme hun eigen vermogen zullen kunnen versterken en zo hun solvabiliteit op peil kunnen houden", zegt minister De Croo.