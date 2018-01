Bedrijven moeten personeel twee jaar kunnen 'uitlenen' Redactie

Wie zijn job even niet meer ziet zitten of wil bijleren, moet vlotter tijdelijk van werk kunnen veranderen. N-VA-Kamerlid Jan Spooren dient een wetsvoorstel in om dergelijke 'doorstartbanen' mogelijk te maken.

Nu mogen werkgevers hun personeel niet ter beschikking stellen van een ander bedrijf, behalve als het om uitzendarbeid gaat. Werkgeversorganisatie Voka riep eind vorig jaar op om de wet te versoepelen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) had daar oren naar, maar Spooren is hem nu te snel af. De N-VA'er wil dat werknemers tijdelijk van job kunnen wisselen als ze hun werk fysiek of emotioneel niet meer zien zitten óf als ze aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken. "De baas kan het niet verplichten, de werknemer kan het niet eisen. De vraag voor zo'n doorstartbaan moet gemotiveerd worden en het personeelslid moet minstens twee jaar op het bedrijf werken, om te vermijden dat het een uitzendkantoor wordt."

Zo'n uitleenbeurt duurt maximaal twee jaar, al zouden verlengingen mogelijk moeten zijn. Cruciale vraag is of je je loon behoudt. "Het bedrijf waaraan je wordt uitgeleend, moet de eigen loon- en arbeidsvoorwaarden en die van de sector respecteren. Ligt het salaris lager dan wat je bij je huidige firma verdient, dan kan je overeenkomen dat je baas het resterende bedrag oplegt." (IVDE)