Bedrijven komen in 124 vragen te weten hoe coronaproof ze zijn

02 september 2020

13u58

Bron: Belga 0 Economie Ondernemingen die graag willen weten hoe goed of hoe slecht ze de coronamaatregelen toepassen, kunnen daarvoor de ‘Covid Industrie Risk Scan’ (CIRS) invullen. Op basis van hun antwoorden op 124 vragen krijgen ze een groen, oranje of rood licht. Dat meldt technologiefederatie Agoria, de initiatiefnemer van de checklist.

"Groen betekent dat een bedrijf de maatregelen uitstekend naleeft, oranje vereist snelle correcties en rood betekent dat het bedrijf riskeert te sluiten bij controle", zegt directeur Bart Steukers.

De vragen zijn onder meer gebaseerd op de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ die op de website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid staat. Ze brengen onder meer in kaart of het bedrijf de afstands- en hygiënemaatregelen juist toepast, welke regels er zijn voor externe bezoekers en of de interne overlegorganen genoeg aan bod komen. De aanpak en de inhoud werden ook besproken met de Economic Risk Management Group (ERMG), aldus nog Steukens.

De vragenlijst is dynamisch en zal worden aangepast wanneer de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld of verstrengd worden.