Bedrijven houden aandeelhouders voorlopig geheim IB

13 februari 2019

04u45

Bron: Belga 0 Economie Van de naar schatting 800.000 tot 1 miljoen bedrijven in ons land hebben nog maar 25.000 bekendgemaakt wie hun aandeelhouders zijn. Om te vermijden dat bedrijven boetes krijgen die tot 50.000 euro kunnen oplopen, heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) beslist om de termijn voor de registratie van aandeelhouders met zes maanden te verlengen tot eind september. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De anti-witwaswet verplicht vennootschappen, maatschappen, vzw's, trusts en stichtingen de identiteit te registreren van de aandeelhouders die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 procent van een vennootschap bezitten. De bedoeling is de strijd aan te binden met criminelen die zich achter vennootschappen verstoppen. Bedrijven moeten hun 'ultimate beneficial owners' - de uiteindelijke begunstigden - bekendmaken in een UBO-register.

De registratie gebeurt online via het MyMinfin-portaal van de FOD Financiën, maar dat proces liep tot dusver niet van een leien dakje: er waren IT-problemen bij de online registratie. Die moeten dringend worden opgelost, vindt De Croo.

Privacy

Voorts moet Financiën duidelijk maken wat het toepassingsgebied is van het register, omdat critici vrezen dat de privacy van aandeelhouders te grabbel dreigt te worden gegooid. Het register is in eerste instantie toegankelijk voor de antiwitwascel. Daarnaast krijgen notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars en accountants toegang omdat ze moeten kunnen nagaan of transacties niet misdaadgerelateerd zijn.

Ook de fiscus en particulieren hebben toegang. Die laatsten zullen wel een vergoeding moeten betalen per raadpleging.