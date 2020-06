Bedrijven hebben geen geld om personeel cadeaucheques te geven IB

08 juni 2020

04u26

Bron: Belga 0 Economie De superkern besliste afgelopen weekend om werkgevers de mogelijkheid te geven om aan hun personeel een cadeaucheque tot 300 euro te geven. Maar of veel bedrijven op dat aanbod zullen ingaan, is nog maar de vraag. Dat melden De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

De cheque is fiscaal vrijgesteld, zowel voor de werkgever als de werknemer. De cheque zou je onder andere kunnen gebruiken bij de kapper, in kledingwinkels, in de horeca en voor cultuur en evenementen. Ze verhoogt de koopkracht van de mensen én kan de zwaargetroffen sectoren een duwtje in de rug geven.

"Voor bedrijven die hun medewerkers willen belonen, is het een goede zaak. Maar gezien de economische situatie en het feit dat 90 procent van de bedrijven lijdt onder de crisis, denk ik dat de meeste bedrijven dat niet gaan doen", zegt Voka-topman Hans Maertens.

Een gelijkaardig geluid is te horen bij het VBO.