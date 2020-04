Bedrijven gelinkt aan belastingparadijs worden uitgesloten van coronasteun HLA

28 april 2020

17u40

Bron: Belga 56 Economie Bedrijven die willen gebruikmaken van de coronasteunmaatregel rond de voorafbetaling van de vennootschapsbelastingen, mogen niet gelinkt zijn aan een belastingparadijs. Het wetsontwerp voor de maatregel wordt in die zin aangepast, zo heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) dinsdag aangekondigd.

Om bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden in de coronacrisis, laat De Croo de voordelen gekoppeld aan de voorafbetalingen van de vennootschapsbelastingen tijdelijk aanpassen. Bedrijven kunnen de betaling daardoor uitstellen zonder dat ze financieel gestraft worden. Het wetsontwerp wordt woensdag in de Kamer besproken.

Voorwaarden

Er waren al voorwaarden aan de regeling verbonden: bedrijven die er gebruik van maken, mogen dit jaar geen dividenden meer uitkeren, geen eigen aandelen inkopen en ook niet hun eigen vermogen verminderen. In de Kamercommissie Financiën bevestigde de minister dat er nog een extra voorwaarde aan het wetsontwerp wordt toegevoegd over belastingparadijzen. Andere landen, zoals Denemarken, verwerkten die voorwaarde ook al in hun steunmechanisme.



Belgische bedrijven die via een aandeelhouder of dochterbedrijf gelinkt worden aan een belastingparadijs, zullen niet in aanmerking komen voor de maatregel. Al wees De Croo er wel op dat bonafide bedrijven ook werkelijke activiteiten in die fiscaal interessante landen kunnen hebben. Bedrijven die kunnen aantonen dat ze te goeder trouw zijn, mogen volgens De Croo niet worden uitgesloten.

