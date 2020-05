Bedrijven focussen meer op kostenbesparingen door coronavirus JOBR

12 mei 2020

13u49

Bron: Belga 0 Economie De coronapandemie dwingt bedrijven tot meer kostenbesparende maatregelen. Dat blijkt uit een rondvraag van consultant PWC. Zo’n 70 procent van de ondervraagde financieel directeurs van Belgische ondernemingen gaat maatregelen nemen om de kosten te drukken of om investeringen uit te stellen of zelfs te annuleren.

Zestig procent van de ondervraagden is van mening dat de virusuitbraak een “aanzienlijke impact” heeft op de bedrijfsactiviteit. Acht op de tien verwachten dat de omzet of winst zal dalen. Daarom wordt er nu al vaak gewerkt aan kostenbesparende maatregelen. Voor veel bedrijven is het wel nog niet helemaal duidelijk wat de precieze financiële impact zal zijn.

De consultant ondervroeg wereldwijd 150 financieel directeurs, van wie een tiental in ons land. In de VS nemen bedrijven nog meer aanvullende maatregelen, zoals het veranderen van hun overnamestrategie.