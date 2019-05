Bedrijven doen het goed onder vrouwelijk management Priscilla van Agteren

23 mei 2019

23u33

Bron: AD.nl 0 Economie Bedrijven met een evenwichtige man-vrouwverhouding in het management presteren beter. Dat meldt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Bijna driekwart van de organisaties die rekening houden met gendergelijkheid in het management, maakt meer winst.

De Internationale Arbeidsorganisatie keek voor het rapport naar de man-vrouwverhoudingen bij bijna 13.000 bedrijven in zeventig landen en vroeg naar de ervaringen met mannen en vrouwen op de werkvloer. Niet alleen het aantal vrouwen dat werkt, is wereldwijd toegenomen. Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities blijkt de afgelopen jaren ook gestegen. In onder meer Europa, Azië en Latijns-Amerika neemt het aantal vrouwen in het management sinds 2002 gestaag toe.

Betere bedrijfsresultaten

Het grotere aandeel vrouwen in leidinggevende functies lijkt zijn vruchten af te werpen. Meer dan 57 procent van de ondervraagden was het ermee eens dat initiatieven voor meer genderdiversiteit tot betere bedrijfsresultaten en een grotere productiviteit leiden.

Een evenwichtige man-vrouwverhouding was in hun ervaring onder meer beter voor de productiviteit en zorgde voor meer creativiteit, innovativiteit en openheid in de bedrijfscultuur. Een evenwichtigere man-vrouwverhouding maakt het volgens de respondenten voor bedrijven bovendien makkelijker nieuw talent aan te trekken en te behouden en helpt organisaties beter inschatten wat klanten bezighoudt.

Het succes van een betere man-vrouwbalans is ook terug te zien in de bedrijfsresultaten. Bij zo’n 75 procent van de bedrijven die zich inzetten voor genderdiversiteit in het management, was er een winststijging tussen de 5 en 20 procent.

Belangrijke beslissingen

De resultaten van het onderzoek zijn volgens de Internationale Arbeidsorganisatie weliswaar bemoedigend, de strijd voor meer genderdiversiteit op de werkvloer is er niet mee gestreden. Het aantal vrouwen blijft nog altijd achter in hogere managementfuncties en in posities waarin belangrijke beslissingen voor de organisatie worden gemaakt. Minder dan 30 procent van hen is op het moment vrouw. Om van een gelijke genderverhouding te spreken, moet er sprake zijn van tenminste 40 procent van het ene en 60 procent van het andere geslacht.