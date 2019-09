Bedrijven benutten niet-financiële voordelen voor werknemers nog altijd onvoldoende jv

26 september 2019

06u31

Bron: belga 0 Economie De Belgische werknemers hechten veel belang aan niet-financiële voordelen, zoals flexibiliteit en het optimaliseren van de werk-privébalans, maar ze worden door bedrijven nog altijd onderbenut. Dat blijkt uit een studie van sociaal secretariaat Partena bij 1.000 Belgen.

Partena stelt dat de voordelen die bedrijven bieden niet altijd beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden. Enkele voorbeelden zijn extra vakantiedagen en thuiswerk. Van de ondervraagde Belgische werknemers vindt 82 procent extra vakantiedagen het belangrijkste niet-financiële voordeel, maar slechts 43 procent van de werkgevers biedt die aan. Vier op de tien werknemers hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken, terwijl ze dat wel graag zouden willen. Slechts 38 procent van de Belgische werknemers kan momenteel van dit voordeel gebruikmaken.

Volgens Partena zal het belang van flexibiliteit de komende jaren alleen maar toenemen, omdat uit de bevraging blijkt dat de jongere generatie er meer belang aan hecht.

Bedrijfswagen niet bovenaan

Katleen Clappaert, Director HR & Finance bij Partena Professional, zegt dat het belangrijk is voor bedrijven om te onderzoeken wat de behoeften van hun personeel zijn. Zeker nu het steeds moeilijker wordt om talent aan boord te houden. "Als blijkt dat een gelukkige werknemer er één is met meer vrije dagen, is het ongetwijfeld interessant om te overwegen dit aspect te herzien", stelt ze.

Wel blijken de meeste werknemers (39 procent) nog altijd voor een loonsverhoging kiezen, als ze de keuze hebben tussen een aantal financiële en niet-financiële voordelen. "Hoewel vaak beweerd wordt dat Belgische werknemers niet zonder de bedrijfswagen kunnen, is het niet één van de meest gekozen voordelen", merkt Clappaert nog op.

Volgens haar komt dat door een grotere gevoeligheid voor de klimaatkwestie, en door de mobiliteitsproblemen in grote steden.