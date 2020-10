Bedrijfsleiders willen extralegale voordelen afbouwen in ruil voor lagere loonlasten SVM

07 oktober 2020

17u35

Bron: Belga 0 Economie Belgische bedrijfsleiders zijn allerminst tevreden over de huidige loonfiscaliteit. Ze willen dat er gesnoeid wordt in de vele extralegale voordelen, in combinatie met lagere heffingen op vast en variabel loon. Dat blijkt uit een rondvraag van managementschool Vlerick.

Slechts 6 op de 100 Belgische bedrijfsleiders zijn tevreden met de huidige loonfiscaliteit. Vooral de hoge loonlasten krijgen kritiek, net als de belastingaanpak van het mobiliteitsbudget. Die wordt als te complex ervaren en is moeilijk in een overkoepelende aanpak te gieten.

Ook het feit dat er maar liefst 35 verschillende systemen werden gebouwd rond allerlei extralegale voordelen krijgt kritiek. Het meest populair zijn de bedrijfsfiets, de hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. De bedrijfsleiders zijn het minst te spreken over de aandelengerelateerde vergoeding, de pc-privéregeling en de terugbetaling van bijdragen in de derde pensioenpijler (het pensioensparen; nvdr).

“Hervorming nodig”

De meeste bedrijfsleiders pleiten dan ook voor een grondige hervorming. Slechts 3 procent wil het huidige systeem van loonfiscaliteit behouden. In ruil voor lagere heffingen op vast en variabel loon is men bereid om het fiscale gunstregime van heel wat extralegale voordelen te laten vallen, klinkt het. Daarnaast pleiten velen er ook voor dat werknemers tegen gunstige fiscale voorwaarden een extra bijdrage (bijvoorbeeld via variabel loon) kunnen storten in hun pensioenplan.

"Als de overheid de loonfiscaliteit zou hervormen, zou het goed zijn om de fiscale (en parafiscale) gunstregimes op te bouwen rond een aantal maatschappelijke prioriteiten. Ik denk aan duurzame mobiliteit, financieel welzijn (bv. pensioenen, zorgverzekeringen) en ondersteuning voor thuiswerk", pleit professor Xavier Baeten van Vlerick Business School. Aan het onderzoek namen 293 bedrijven deel.