Bedrijfsexperts voorspellen ongezien aantal faillissementen door corona: “70% meer bedrijven zal over de kop gaan”

Tot een kleine twee maanden geleden werden bedrijven door de overheid beschermd tegen het faillisement, maar nu kunnen ze opnieuw de boeken neerleggen. Voorlopig blijft hun aantal nog beperkt, al is dat slechts stilte voor de storm. Data-experts in bedrijfsgegevens voorspellen dit najaar een vloedgolf aan faillissementen. Van zo’n 10.000 jaarlijkse falingen zou ons land naar 16.500 in één jaar stijgen. “Veel bedrijven liggen nu nog op de intensieve zorgen, maar zullen niet meer ontwaken.”

Net zoals de biostatistici met slimme computermodellen de voortgang van corona voorspellen, zijn er ook experts die met een hele reeks data vooruitblikken op hoe lang bedrijven het hoofd boven water houden. Onderzoeksbureau Altares Dun & Bradstreet is zo’n dataleverancier voor de Belgische bedrijfswereld en het oogt niet fraai wat zij in hun glazen bol zien. Het bedrijf verwacht dat het aantal ondernemingen dat overkop gaat – dat de voorbije tien jaar schommelde tussen 8.000 en 13.000 per jaar – fors zal stijgen.

“Tussen het derde kwartaal van 2020 en het derde kwartaal van 2021 zullen volgens onze berekeningen 16.594 ondernemingen de handdoek in de ring gooien. Dat is een stijging met maar liefst 70 procent tegenover het aantal faillissementen in 2019”, zegt Joris Peeters van Altares. “Het blijft uiteraard een prognose, maar – helaas in dit geval – blijkt uit het verleden dat onze modellen redelijk accuraat zijn. De computerprogramma’s zijn gebaseerd op de data die wij hebben van 1,8 miljoen Belgische bedrijven, zoals balansgegevens, betaalgegevens, eventuele rsz-schulden en een algemene rating die wij al meer dan 20 jaar aan bedrijven geven. Dat vullen we aan met historische gegevens over faillissementen van databanken zoals Statbel en Eurostat en prognoses van de Europese Commissie.



Het aantal faillissementen bleef voorlopig op het niveau van voor de lockdown, maar het is de vraag hoe lang dat nog zo blijft. Wanneer de steunmaatregelen van de overheden eenmaal aflopen, zal de werkelijke impact van de coronacrisis pas duidelijk worden.” Het is geen verrassing waar de klappen zullen vallen. “De Belgische sectoren waar het absolute aantal faillissementen het hardst zal stijgen, zijn de gespecialiseerde bouw, eet- en drinkgelegenheden en kleinhandel. Een kanttekening bij het hoge cijfer is wel dat er meer bedrijven failliet zullen gaan omdat er vandaag ook veel meer bedrijven zijn. Dat is een gevolg van de economie. De voorbije jaren draaide die goed waardoor er veel meer bedrijven zijn bijgekomen, en dat maakt het risico op een hoger cijfer met falingen groter.”

Het blijft uiteraard een prognose, maar – helaas in dit geval – blijkt uit het verleden dat onze modellen redelijk accuraat zijn Joris Peeters van Altares

IJskoud water

Om ondernemingen financiële ademruimte in de coronacrisis te geven waren ze tot 17 juni automatisch door de overheid beschermd tegen een faillissement. “Sinds dat ‘moratorium op faillissementen’ is opgeheven is het nog kalm gebleven. In juni gingen 757 ondernemingen op de fles. De volledige cijfers voor juli hebben we nog niet, maar ook toen was er volgens ons geen forse stijging”, zegt Eric Van den Broele, directeur onderzoek en ontwikkeling bij data-expert Graydon.

“Logisch, want het is zomerreces in de rechtbanken, en er komt bij een faillissement wel een hele procedure kijken. Het wordt eerst ingeleid en het duurt een tijdje voor het wordt uitgesproken. Ook liggen veel bedrijven nog op de intensieve zorgen. Ze zijn in leven gehouden door de steunmaatregelen, maar nu moeten ze stilaan op hun eigen benen staan, en dat zal er voor velen niet lukken. Dit najaar zullen die ondernemers de knoop doorhakken. Wij voorspellen dat corona de volgende maanden en jaren voor 50.000 extra faillissementen zal zorgen in ons land, dus bovenop de gewone falingen in normale tijden.

Daarnaast zullen nog bedrijven – zoals in de horeca al veel gebeurt – er gewoon mee stoppen. Het verleden speelt natuurlijk mee, maar corona zorgt voor zo’n speciale omstandigheden dat ook de meest beloftevolle, kerngezonde bedrijven overkop kunnen gaan. De evenementensector is zo’n voorbeeld: kerngezond, maar zonder ondersteuning zullen ze daar vallen als vliegen. Bekijk het zo: op de fiets is Remco Evenepoel veel straffer dan ik, maar smijt ons allebei in ijskoud water en ik zal het als bourgondiër met wat meer vet langer uithouden. Bedrijven die nu zonder inkomsten vallen en de vaste kosten zien oplopen, komen in ijskoud water en zullen kopje ondergaan. Het probleem is dat zij andere ondernemingen meesleuren in hun val. In gewone tijden houden bedrijven rekening met een aantal onbetaalde facturen en faillissementen in de keten, maar niet wanneer ze een hele stapel facturen in de vuilbak mogen smijten.”

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vreest voor zo’n lawine-effect. “In de kledingsector hoor ik al dat veel facturen over leveringen niet meer betaald worden en dat leveranciers riskeren hun centen niet meer te zien”, zegt voorzitter Christine Mattheeuws. “We mogen ons niet laten leiden door het gevoel van ‘dit valt allemaal nog wel mee’. Na de zomer gaan veel bedrijven overkop en dan is het te laat. Gezonde bedrijven moeten we helpen om corona uit te zweten en dus moeten er meer en langere steunmaatregelen komen.”

