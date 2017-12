Beate Uhse - moederbedrijf erotiekketen Pabo - vraagt faillissement aan mvdb

13u02

Bron: ANP - Belga 0 AFP Economie Het Europese erotiekconcern Beate Uhse heeft in Duitsland het faillissement aangevraagd. Volgens de directie is die stap nodig om de herstructurering van het bedrijf op "duurzame wijze" uit te voeren. Het concern, dat in België actief is onder de merknaam Pabo, benadrukte dat het faillissement alleen geldt voor de holding.

De reden van het faillissement is een mislukte poging om een lening met een waarde van 30 miljoen euro te herfinancieren. Schuldeisers van Beate Uhse gingen niet akkoord met het voorstel. Daardoor was er volgens Beate Uhse geen ander pad meer mogelijk. De holding telt in totaal 345 werknemers, van wie er ongeveer 25 in België actief zijn.

Wie al kerstcadeautjes heeft besteld bij Pabo, hoeft zich geen zorgen te maken. De marketingdirecteur van het bedrijf, Jeanette Hepp, benadrukt dat de winkels - online en offline - gewoon open blijven. "De operationele dochterbedrijven zijn niet insolvent en ondervinden geen gevolgen. Er zijn ook geen plannen om winkels te sluiten", zegt Hepp. In Vlaanderen baat het bedrijf een tiental winkels uit, onder meer langs de A12 in het Antwerpse Aartselaar.

De keten is vernoemd naar oprichtster Beate Uhse-Rotermund (1919-2001). Na Luftwaffe-pilote in WOII te zijn geweest, opende ze in 1962 in het Duitse Flensbug de eerste sexshop ter wereld. Twee jaar geleden draaide de multinational nog een omzet van 140 miljoen euro.

REUTERS Beate Uhse (1919-2001) in 1999 bij de beursgang van haar bedrijf.

EPA Een filiaal van Beate Uhse in de Duitse hoofdstad Berlijn.