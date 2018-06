BBTK aanvaardt ontwerpakkoord Carrefour (nog) niet TT

14 juni 2018

14u45

Bron: Belga 0 Economie De socialistische vakbond SETCa-BBTK wil het ontwerpakkoord over de herstructurering bij supermarktketen Carrefour nog niet aanvaarden. Dat meldt vicevoorzitster Myriam Delmée. De vakbondsmilitanten struikelen nog over drie punten en wachten op verduidelijking van de directie.

Zo is de vakbond ongerust op het lot van de langdurig zieken, vraagt hij om het tijdskrediet eindeloopbaan uit te breiden en eisen de militanten precieze cijfers over het aantal jobs dat bij de hoofdzetel in Evere behouden wordt.

De directie van Carrefour kondigde in januari een herstructurering aan waarbij tot 1.233 jobs in België bedreigd waren. Vakbonden en directie bereikten maandag een compromis over die reorganisatie.

De christelijke en de liberale vakbond (LBC-NVK en ACLVB) keurden het voorstel wel goed.