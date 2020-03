BBC stelt 450 ontslagen uit: “We hebben al onze medewerkers nodig vanwege coronacrisis” SVM

25 maart 2020

18u44

Bron: Belga 0 Economie BBC News heeft de plannen om 450 banen te schrappen opgeschort. De Britse nieuwsdienst heeft de medewerkers nodig voor de berichtgeving over de wereldwijde coronacrisis. Het ontslag werd in januari aangekondigd en maakte deel uit van een plan om tegen 2022 zo'n 80 miljoen pond (circa 86 miljoen euro) te besparen.

Onderdelen van de BBC die geraakt zouden worden, waren onder andere ‘Newsnight’ van BBC 2, BBC Radio 5 Live en het World Update-programma. Directeur Tony Hall bracht het personeel het goede nieuws, een week nadat de omroeporganisatie het einde van de gratis tv-regeling voor alle 75-plussers uitstelde.

"We moeten doorgaan met het werk dat u echt fantastisch doet", zei Hall tegen het personeel. "Het zou ongepast zijn om nu mensen te ontslaan. We kunnen momenteel simpelweg niet doorgaan met de bezuinigingsplannen, maar daar komen we later op terug. Op dit moment willen we er zeker van zijn dat jullie worden ondersteund en dat jullie de middelen hebben om jullie werk te doen."

Sommige programma's, zoals ‘Politics Live’ en ‘Victoria Derbyshire’, zijn tijdelijk uit de lucht gehaald om prioriteit te geven aan de nieuwsvoorziening over het coronavirus. Verschillende radionetwerken delen speciale nieuwsbulletins rond corona.

