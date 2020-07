BBC schrapt 450 banen: vooral regionale berichtgeving getroffen SVM

02 juli 2020

15u28

De Britse zender BBC wil 450 banen schrappen. Het gaat vooral om jobs bij de regionale berichtgeving.

De zender kondigde aan dat het netwerk van lokale radiostations en regionale televisie in Engeland "significant herschikt wordt". De bedoeling is om tegen maart 2022 zo’n 27,5 miljoen euro te besparen.

Hierdoor verliezen circa 450 mensen hun baan, op een totaal van 3.000. Het bedrijf wijst de coronacrisis aan als grote schuldige, waardoor veel minder inkomsten binnengestroomd zijn. Eerder was al duidelijk geworden dat de BBC dit jaar nog 138 miljoen euro moest besparen.

Heruitvinden

Helen Thomas, directeur van BBC England, wijst erop dat heel wat lokale diensten meer dan vijftig jaar geleden opgericht zijn en sindsdien amper aangepast zijn. Volgens haar moet de regionale berichtgeving zich fiks heruitvinden. "We zitten in een tijd waarbij er via Facebook gemeenschapsgroepen zijn en buren met elkaar communiceren via WhatsApp. We moeten beter vatten hoe mensen leven, hoe ze nieuws consumeren en welke content ze willen.”

Het gaat al om de tweede grote herstructurering bij de BBC op korte tijd. In juni werd er al flink gesnoeid op de redacties in Schotland, Wales en Noord-Ierland. De Britse journalistenbond waarschuwde dat de herstructurering een zware impact zal hebben op de lokale nieuwsgaring.