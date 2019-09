Bazen Thomas Cook vingen laatste 5 jaar nog meer dan 22 miljoen euro bonussen jv

23 september 2019

17u58

Bron: The Telegraph, Reuters 42 Economie Het ging al langer slecht met Thomas Cook dat vanochtend failliet is verklaard. Het belette de bazen van de Britse touroperator evenwel niet om de laatste vijf jaar nog voor meer dan 22,6 miljoen euro aan bonussen te cashen. Zo ging CEO Peter Fankhauser, die zich vandaag uitput in excuses voor de honderdduizenden gestrande klanten, aan de haal met bijna 9,4 miljoen euro, meldt The Telegraph. “De directie zou hun bonussen moeten terugbetalen”, klinkt het bij oppositiepartij Labour.

De laatste jaren leefde de vrees voor een faillissement al bij de Britse reisgigant. In 2014 nam de Zwitserse CEO, Peter Fankhauser, de stuurknuppel over. The Telegraph schrijft dat Fankhauser in 2015 een bonus kreeg van 3,25 miljoen euro en in totaal ruim 9,3 miljoen euro mocht binnenrijven. CFO’s Michael Healy en Bill Scott - die laatste was pas begin dit jaar in functie - kregen volgens de krant samen bijna 8 miljoen euro uitbetaald sinds 2014.

Ook vermeldt de Britse krant de Belgische voorzitter van het reisconcern, Frank Meysman, die Thomas Cook in diezelfde periode 1,8 miljoen euro zou hebben gekost. Meysman kwam in 2011 aan boord, toen Thomas Cook al in de financiële problemen zat.

Op het partijcongres van de linkse Britse partij Labour was de kritiek op de ondergang van Thomas Cook niet mals. Financiën-woordvoerder John McDonnell zei teleurgesteld te zijn dat de regering hulp weigerde en vond dat de directie zou nu hun bonussen moeten terugbetalen. “Ik denk dat ze echt hun eigen geweten moeten onderzoeken over hoe ze dit hebben aangepakt en hoe ze zelf de situatie hebben uitgebuit,” vertelde hij aan BBC radio.

Toch goed werk geleverd

Maar The Telegraph schrijft ook dat CEO Fankhauser volgens insiders wel behoorlijk werk leverde “in erg moeilijke omstandigheden”. Hij kwam in 2014 aan het hoofd van een firma die in slechte papieren zat en er toen net een reeks winstwaarschuwingen had opzitten. Fankhauser slaagde erin Thomas Cook in 2015 weer winstgevend te maken. Dat bleef drie jaar lang zo, maar de hete zomer van 2018 trof de touroperator in eigen land erg hard. Heel wat potentiële Britse klanten bleven liever thuis dan op het vliegtuig te stappen. Ook de brexit en de dalende waarde van het Britse pond hielpen niet. Om nog maar te zwijgen van de moordende concurrentie van de vele online reisorganisatoren.

Een van de moeilijkste momenten in de carrière van Fankhauser bij Thomas Cook was toen het bedrijf in 2015 veroordeeld werd voor de dood van Bobby Shepherd (6) en zijn zevenjarige zusje Christi in 2006. De kindjes stierven op het Griekse eiland Korfu aan koolstofmonoxidevergiftiging door een defecte boiler. De jury oordeelde dat Thomas Cook “haar zorgplicht had geschonden”. Fankhauser ging door het stof en beloofde beterschap in het contact met de klanten.