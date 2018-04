Bayer neemt Monsanto over: ook groen licht uit Amerika sam

09 april 2018

22u00

Bron: belga 0 Economie Justitie in de Verenigde Staten gaat akkoord met de overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Met de overname van Monsanto is een bedrag gemoeid van 53 miljard euro. Door de transactie ontstaat 's werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsmiddelenbedrijf.

Om goedkeuring te krijgen, hebben Bayer en Monsanto voorgesteld voor miljarden aan bezittingen af te stoten, hoofdzakelijk aan het Duitse chemiebedrijf BASF. Het gaat onder meer om activiteiten rond zaden en pesticiden en onderzoeksfaciliteiten van Bayer.

Eerder ging de Europese Commissie onder voorwaarden akkoord. Het is nog niet bekend wanneer de toezichthouder in de VS definitief groen licht geeft.

Tegen de fusie rees in Europa veel verzet van milieuorganisaties. Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager ontving zelfs ruim een miljoen handtekeningen van Europeanen met de vraag om de fusie zou blokkeren. Vestager probeerde de onrust te bezweren met de garantie dat de "strikte nationale en Europese normen op vlak van consumentenbescherming, voedselveiligheid en milieu en klimaat" ook op de nieuwe wereldleider onverkort van toepassing zullen zijn.