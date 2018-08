Basic-Fit profiteert van expansiedrang rvl

02 augustus 2018

09u31

Bron: Belga 1 Economie Basic-Fit heeft zijn omzet in de eerste helft van het jaar stevig opgekrikt. De keten van sportclubs opende 44 nieuwe vestigingen en verwacht er in heel 2018 in totaal 100 te openen.

De grootste uitbreidingsdrift liet Basic-Fit zien in Frankrijk, waar veertig nieuwe fitnesscentra van de keten de deuren openden. In totaal telt de keten nu 565 sportclubs verspreid over de Benelux, Frankrijk en Spanje, waarvan een 170-tal in België.

Het aantal abonnees steeg in het eerste halfjaar met 148.000 tot 1,67 miljoen. In dezelfde periode stegen de opbrengsten tot 189,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 30 procent tot 56,3 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 6,1 miljoen euro.