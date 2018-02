Bart Versluys koopt zich verder in bij Oostends robotbedrijf mvdb

20 februari 2018

14u20

Bron: Belga 0 Nieuwe humanoïde #Robot #Oliver tot leven gewekt bij #qbmt #zorabots #oostende #FocusWTV pic.twitter.com/bfseElTesL — stefaan kerger (@stefaankerger) February 20, 2018 Economie Vastgoedmagnaat Bart Versluys heeft zijn inbreng in het Oostendse technologiebedrijf Zora Bots vergroot tot vijftig procent van de aandelen. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Tegelijkertijd werd een nieuwe humanoïde robot, Oliver, voorgesteld.

Versluys kocht zich via zijn privé-investeringsholding Scorpiaux vorig jaar al in in het bedrijf. Toen voor een kwart van de aandelen. Die inbreng vergroot hij nu tot de helft. Oprichters Fabrice Goffin en Tommy Deblieck houden de andere helft in handen.

"Dankzij de dynamiek die in 2017 heerste, en de toetreding van Bart Versluys tot het kapitaal, kon de onderneming haar groeidoelstellingen op de internationale markten waarmaken. In Europa, de Verenigde Staten en Azië mag de Belgische onderneming Zora Bots voortaan een plaats innemen naast de grote namen uit de wereld van de robotica", aldus Deblieck en Goffin. De marktleider in humanoïde robotica heeft nu zestien kantoren en verdelers verspreid over 22 landen zowat overal ter wereld. Mede dankzij de investeringen van Bart Versluys opende Zora Bots een filiaal in het hart van de wereldrobotica, namelijk San Francisco in Californië.

"Zora Bots mag in de gezondheidssector en de detailhandel al heel wat krachttoeren op haar naam schrijven. België wordt wereldwijd als voorbeeld aangehaald. Dankzij deze knowhow en sterke waarden, die ons moeten helpen om robotica te creëren die ten volle ten dienste staat van de mens, kunnen wij toetreden tot de businesstoconsumer-markt in Europa, de Verenigde Staten en Azië", legt Bart Versluys uit.

Gezichtsherkenning

Een belichaming van die groei is de gloednieuwe humanoïde robot, Oliver, die dinsdag is voorgesteld. Oliver is de meest behendige robot die gebruik maakt van de allernieuwste technologieën. Met behulp van zijn hoogte van 1,25 meter, zijn twaalf sensoren en Belgische animatie, biedt Oliver een gezichtsherkenning waardoor de relatie tussen mensen en humanoïde robots andere proporties aanneemt. Deze robot en de inbreng van Versluys moet ervoor zorgen dat Zora Bots de eerste keus wordt op vlak van humanoïde robotica.