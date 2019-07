Barry Callebaut bouwt grootste chocolademagazijn ter wereld in Lokeren KVDS

04 juli 2019

08u50

Bron: Belga, De Tijd 31 Economie De grootste chocoladefabriek ter wereld hadden ze al, maar nu gaat chocoladeproducent Barry Callebaut in het Oost-Vlaamse Lokeren ook het grootste chocolademagazijn ter wereld optrekken. Het zal een oppervlakte hebben van ruim 60.000 vierkante meter, wat ongeveer overeenkomt met 8 UEFA-voetbalvelden. Er is een investering van 100 miljoen euro mee gemoeid.

Callebaut wil zijn kleine magazijnen in de buurt van Aalst sluiten en zal al zijn logistieke activiteiten verplaatsen naar het nieuwe centrum in Lokeren. Van daaruit zal chocolade verdeeld worden naar alle uithoeken van de wereld.

100 miljoen euro

Het nieuwe gebouw moet eind 2021 operationeel zijn en zal volledig energieneutraal zijn. Barry Callebaut is daarvoor een samenwerking aangegaan met vastgoedgroep Warehouses De Pauw (WDP). WDP neemt de ontwikkeling van het centrum op zich, net als de volledige investering van 100 miljoen euro. De chocolademaker gaat in ruil een langetermijncontract aan voor de huur. Verdere financiële details van de ‘strategische samenwerking’ werden niet bekendgemaakt.





Barry Callebaut gaat ervan uit dat de nieuwe site extra jobs zal creëren, maar wil nog geen concrete aantallen noemen. In eerste instantie maken de 85 werknemers van het huidige Europese logistieke centrum in Aalst de overstap. (lees hieronder verder)

“De wereldwijde expansie van onze producten is de jongste jaren sterk gestegen en we gaan ervan uit dat deze trend zich verder zal zetten in de toekomst”, zegt Massimo Garavaglia, de directeur Europa, Midden-Oosten en Afrika van Barry Callebaut. “Dit moet onze efficiëntie vergroten.”

Volgens Garavaglia was de keuze voor Lokeren als nieuwe internationale logistieke hub een logische. “Het centrum ligt in het midden van de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel, waar de meeste van onze klanten gevestigd zijn. Het is ook de ideale locatie om onze grootste fabrieken in Wieze en Halle te bevoorraden en er is een directe toegang naar de haven van Antwerpen voor export”, klinkt het.

Historiek

Daarnaast speelt ook dat de wortels van het bedrijf in België liggen. “De historiek van Callebaut in België gaat terug tot 1911 en de vestiging in Wieze is ook ons centrum voor innovatie, terwijl die in Halle een hele grote groeipool is”, luidt het. (lees hieronder verder)

Eind december 2017 kondigde de chocoladefabrikant nog een investering van “tientallen miljoenen euro’s” aan in nieuwe productielijnen in Wieze en Halle. De uitvoering van dat project loopt nu ten einde. “Dit nieuws is het bewijs dat we blijven investeren in België”, aldus Garavaglia.

Zürich

Barry Callebaut ontstond in 1996 uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. De hoofdzetel van de producent van bulkchocolade bevindt zich in het Zwitserse Zürich. In België telt het bedrijf 1.500 personeelsleden en 4 productiesites: naast Wieze en Halle gaat het om Heule en Thimister. De site in Wieze is ‘s werelds grootste chocoladefabriek.

Zijn vorige boekjaar sloot Barry Callebaut af met een omzet van 6,9 miljard Zwitserse frank. Het verkocht toen meer dan 2 miljoen ton chocolade. Een groot deel van de productie komt uit België.