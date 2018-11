Barco schrapt 240 bediendenjobs, waarvan 55 in ons land VHS

07 november 2018

Het technologiebedrijf Barco, met hoofdzetel in Kortrijk, wil in de loop van volgend jaar 240 bedienden laten afvloeien, waarvan 55 in ons land. Met de herstructurering wil het bedrijf beter inspelen op veranderende markttrends, haar groeikansen benutten en de winstgevendheid op lange termijn versterken.

Barco zal tegen 2020 de indirecte bedrijfskosten met 20 miljoen euro naar beneden halen. “Om ook in de toekomst een leidende rol te blijven spelen in een alsmaar globalere en dynamischere markt, is het van essentieel belang dat Barco wendbaarder en klantgerichter wordt”, zegt CEO Jan De Witte. “We engageren ons ertoe om een constructieve dialoog aan te gaan met de werknemersvertegenwoordigers in de verschillende regio’s waar we actief zijn, om een geschikte oplossing te vinden voor de getroffen werknemers.”