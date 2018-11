Barco schrapt 240 bediendenjobs, waarvan 55 in ons land VAKBONDEN REAGEREN VERRAST VHS HS

07 november 2018

11u25

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 11 Economie Het technologiebedrijf Barco, met hoofdzetel in Kortrijk, wil in de loop van volgend jaar 240 bedienden laten afvloeien, waarvan 55 in ons land. Met de herstructurering wil het bedrijf beter inspelen op veranderende markttrends, haar groeikansen benutten en de winstgevendheid op lange termijn versterken. De vakbonden reageren verrast op de plannen.

Barco zal tegen 2020 de indirecte bedrijfskosten met 20 miljoen euro naar beneden halen. “Om ook in de toekomst een leidende rol te blijven spelen in een veranderende globale markt, is het van essentieel belang dat Barco wendbaarder en klantgerichter wordt”, zegt CEO Jan De Witte. “We engageren ons ertoe om een constructieve dialoog aan te gaan met de werknemersvertegenwoordigers in de verschillende regio’s waar we actief zijn, om een geschikte oplossing te vinden voor de getroffen werknemers.”

Barco benadrukt dat het niet om naakte ontslagen gaat, maar dat de functies zullen worden herbekeken. Toch zijn de vakbonden verrast en bevreesd dat er in het personeelsbestand zal gesnoeid worden.



“We hebben vernomen dat Barco van plan is om het bedrijf slanker en wendbaarder te maken om op die manier meer winst te genereren. We hebben dat als vakbond al veel gehoord en zouden liever hebben dat het bedrijf groeit, meer omzet haalt en zo meer winst maakt. Maar als ze dat wil doen door te snijden in het personeel, dan is dat niet het verhaal dat wij willen horen”, zegt Jelle D’hondt van vakbond BBTK, die vindt dat er meer moet geïnvesteerd worden in personeel om op die manier mee te evolueren in de technologiesector.

Aandeelhouders

“We willen de plannen goed tegen het licht houden om te kijken wat er kan en niet kan. Barco heeft een lange traditie als het op overleg aankomt. We kunnen zeker spreken en hopelijk brengt ons dat tot een bevredigende oplossing.”

“We willen wel snel duidelijkheid over de jobs die in vraag worden gesteld. We waren op de hoogte van een efficiëntie-oefening, maar dat dit het nieuws zou zijn, hadden we niet verwacht”, reageert Karel Hoorelbeke, LBC-secretaris. “We zien wel dergelijke oefeningen in andere beursgenoteerde bedrijven, vaak om de aandeelhouders tevreden te stellen. We willen in ieder geval zoveel mogelijk banen redden.”

“We begrijpen dat we een aantal medewerkers ongerust maken met onze communicatie”, aldus nog CEO De Witte. “We willen zeker naar een geschikte oplossing werken voor onze werknemers.” Barco wil ook bekijken of er kan geschoven worden met jobs binnen het bedrijf. Anderzijds sluit het niet uit dat er binnenkort ook nieuwe mensen kunnen worden aangetrokken. Het bedrijf wil zich namelijk meer gaan richten op software.

“Het gaat enerzijds om verschuivingen van een aantal rollen, en anderzijds om herinvesteringen in strategische projecten en strategische regio’s. Dat biedt opportuniteiten”, besluit De witte.