Bankmedewerkers van vreemde origine regelmatig geconfronteerd met racisme redactie

09 juli 2020

14u06

Bron: Belga 0 Economie Bankmedewerkers die van vreemde origine zijn, krijgen regelmatig te maken met racistisch gedrag of opmerkingen, zowel van collega's als van klanten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie Febelfin. Zij werkt aan een inclusiecampagne.

Uit de rondvraag bij een 800-tal medewerkers uit de financiële sector blijkt dat vooral mensen van Afrikaanse afkomst met "racistische micro-agressies" te maken krijgen. Twee op de drie respondenten met roots in Afrika gaven dat aan. Bij werknemers met Europese roots is dat iets meer dan een vijfde.

Micro-agressies zijn bijvoorbeeld (misplaatste) grappen, voortdurende vragen over afkomst of kwetsende uitdrukkingen. Een Afrikaanse medewerkster getuigt van een blank koppel dat weigerde door haar geholpen te worden. Ze kreeg de steun van de bankdirecteur, waarop de klanten vertrokken. De directeur verbrak de klantenrelatie met het koppel.



Uit de rondvraag blijkt nog dat Belgische werknemers zonder zichtbaar andere afkomst vinden dat hun financiële werkgever best multicultureel inclusief is. Mensen van een zichtbaar andere origine zijn daar minder van overtuigd.

Febelfin werkt aan een campagne, gericht op de bankmedewerkers, die "handvatten moet aanreiken om te strijden tegen seksisme, racisme en homofobie". De campagne zou begin volgend jaar gelanceerd worden. Begin juli werd ook het ‘Multicultural Bankers Network’ gelanceerd. Dat zet in op netwerking, mentoring en rolmodellen voor werknemers van Belgische en vreemde origine.

Lees ook: Deze 18 Vlamingen krijgen ook nog altijd met racisme te maken: “Mijn zoontje vroeg: ‘Papa, wat is een bruine aap?’” (+)