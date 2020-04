Bankkantoren blijven enkel op afspraak open tijdens afbouw lockdown Redactie

28 april 2020

Bron: Belga 4 Economie De bankkantoren blijven ook na 4 mei open, maar ontvangen klanten enkel op afspraak. Daar zegt sectorfederatie Febelfin.

Digitaal en op afstand bankieren blijft de norm, klinkt het. Maar de banken kunnen hun klanten nog op afspraak ontvangen "voor noodzakelijke, kritische verrichtingen (zoals een overschrijving die de limiet van digitaal bankieren overschrijdt), en dit - voor de meeste banken - op werkdagen tussen 9 en 12 uur".

Het werken op afspraak zal waarschijnlijk aangehouden worden tot de zomer, aldus Febelfin nog. In de week en in het weekend zijn de banken ook beschikbaar om hun klanten telefonisch of per chat te woord te staan. Digitaal bankieren en digitaal betalen blijven op elk moment van de dag mogelijk.

De bankautomaten blijven operationeel, maar Febelfin raadt digitaal betalen aan omdat er dan geen kans op besmetting is.