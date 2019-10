Bankiers en economen zijn overtuigd: “In 2020 komt er nieuwe crisis” HR

16 oktober 2019

11u38

Bron: De Tijd, l'Echo, ANP Economie "In 2020 dreigt een nieuwe eurocrisis en bankencrisis." Dat zegt de Zwitserse bankier Felix Zulauf, bekend vanwege zijn scherpe analyses, vandaag in De Tijd . Hij voorspelt een langdurige en sombere periode voor de wereldeconomie, en hij is niet alleen. Tal van economen en topbankiers voorspellen 2020 als een rampjaar.

Felix Zulauf schetst een somber beeld van de wereldeconomie. De globalisering heeft volgens hem de middenklasse in China rijker gemaakt, maar in Europa en de VS geldt het omgekeerde. Het handelsconflict tussen China en de VS zou volgens hem voor lange tijd tot protectionisme kunnen leiden. “Een periode die 10 tot 15 jaar kan duren en veel bedrijven parten zal spelen”, zegt Zulauf.

Gegevens van Eurostat lijken, wat Europa betreft, alvast zijn vrees te ondersteunen. De Europese Centrale Bank slaagt er niet meer in economische groei te creëren. Integendeel: de inflatie gaat verder neerwaarts. Boosdoener is de handelsoorlog tussen de VS en China, die de Duitse export lamlegt.

Felix Zulauf ziet op korte termijn wel nog een heropleving: wanneer China en de VS een handelsakkoord bereiken. Daarna vreest hij een lange periode waarin de grootmachten met elkaar in de clinch zullen liggen.

Onheilspellend jaar 2020

Het lijkt er stilaan op dat we de komst van 2020 moeten gaan vrezen. Zulauf is niet de eerste voor wie het komend jaar zich aankondigt als rampjaar. Verschillende topbankiers, experten en economen gingen hem voor. De voorspellingen die ze doen verschillen, net als de gevaren waar ze naar verwijzen. Maar over één ding lijken ze het eens. In de nabije toekomst verwachten ze een nieuwe crisis, die er stevig zal inhakken.

Nouriel Roubini, een professor economie die de kredietcrisis van 2008 voorspelde, vreest dat in 2020 of zelfs nog daarvoor een wereldwijde recessie toeslaat. Hij ziet 3 negatieve schokken waardoor het zover kan komen: het handelsconflict tussen de VS en China, een technologie-oorlog tussen dezelfde grootmachten én een nieuwe oliecrisis. Hij voorspelt bovendien dat centrale banken machteloos zullen staan.

Ook de invloedrijke Franse econoom Jacques Attali (75) denkt dat we afstevenen op een nieuwe, wereldwijde economische crisis. “Het systeem zal exploderen”, waarschuwt hij. Als oorzaak verwijst hij naar de toenemende concentratie van zowel rijkdom als armoede, en de opkomst van het populisme.

Lorenzo Bini Smaghi, voorzitter van de Franse bank Société Générale, ziet vooral een gevaar in de mogelijkheid van een harde brexit, die hij vergelijkt met de val van zakenbank Lehman Brothers. Daarmee startte in 2008 de grootste economische en financiële crisis sinds de jaren 30 van vorige eeuw.

