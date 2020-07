Bankiers en aandeelhouders moeten langer wachten op extraatjes Sven Watthy

29 juli 2020

05u00 0 Economie De toezichthouder van de Europese banken vraagt om dit jaar "extreem zuinig" te zijn met bonussen voor het personeel. Ook uitkeringen aan aandeelhouders moeten wachten tot 1 januari, om ervoor te zorgen dat de hele sector een stevige coronaklap kan incasseren.

Toen de eerste coronagolf in maart op volle kracht over Europa rolde, vroeg de Europese Centrale Bank (ECB) al snel aan de banken om hun winstuitkeringen en inkoopprogramma's van eigen aandelen tot oktober op pauze te zetten. Bij KBC, ING, de staatsbank Belfius en de Franse moeder van BNP Paribas Fortis is dat ook gebeurd.

Het dividendseizoen zou net beginnen in de lente, waardoor miljarden uit de banken zouden wegstromen richting de beleggersrekeningen van aandeelhouders. Ook wanneer een bedrijf eigen aandelen opkoopt en vernietigt, zet het cash in ten goede van de eigenaars van het bedrijf. Ze bezitten daarna een groter stuk van hun bank.

Door een onvermijdelijke faillissementsgolf zullen veel leningen niet volledig terugbetaald zijn. Dat vreet aan de buffers van de banken

Alle beetjes helpen

Genoeg cash hebben is een voorwaarde om een crisis te doorzwemmen. Omdat banken leningen geven en zaken doen met elk ander soort bedrijf is het extra belangrijk dat zij al hun verplichtingen kunnen nakomen, om een kettingreactie te vermijden.

Het is duidelijk dat de buffers bij de banken nu veel groter zijn dan tijdens de financiële crisis van 12 jaar geleden. Maar alle beetjes helpen en het is nog niet duidelijk hoe groot de (negatieve) impact van de coronacrisis op hun resultaten zal zijn.

Een onvermijdelijke faillissementsgolf zal maken dat de banken een pak van hun leningen niet volledig terugbetaald zijn. Ze zullen dat moeten incasseren als een verlies, en dat vreet aan hun buffers. Maar tegelijkertijd is het belangrijk dat ze de geldkraan niet dichtdraaien voor andere bedrijven die zonder flexibiliteit van de banken óók kopje-onder zouden gaan.

Omdat vandaag net zo min als in maart duidelijk is wanneer de Europese Unie het ergste achter de rug zal hebben, vraagt de ECB nu om vergoedingen voor aandeelhouders uit te stellen. Concreet komt het erop neer dat banken die dit naast zich neerleggen zich mogen verwachten aan een stevig kruisverhoor.

In 2021 volgt zoals elk jaar een stresstest van elke bank die onder het toezicht valt van de ECB. Wie dan tekortschiet maar dit jaar wel gul was met bonussen voor het personeel of cadeautjes voor beleggers, zal het mogen uitleggen.

"Om dezelfde reden vraagt de ECB om extreem zuinig te zijn met variabele verloning", staat er in een brief aan alle CEO's van de banken. "Bijvoorbeeld door bonussen te verlagen. Als dit niet kan zouden banken de uitkeringen moeten omzetten in iets anders dan cash, zoals eigen aandelen.”