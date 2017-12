Moneyou Gesponsorde inhoud Zo maak je je dromen en levensdoelen waar Aangeboden door Moneyou

Nieuwjaar nadert, tijd voor de goede voornemens. Vijf kilo verliezen, écht een nieuwe job zoeken, sparen voor die wereldreis waar je al zo lang van droomt,… Je ziet het helemaal zitten. Maar diep vanbinnen knaagt nu al het besef: het zal wel weer niet lukken. De goede voornemens smelten als sneeuw voor de eerste lentezon. Life Planner Cynthia Ghysels weet hoe dat komt. “Levensdoelen kan je maar waarmaken als je ze praktisch en concreet maakt. Pas dan kan je echt je tijd, energie en aandacht richten op wat je wil. Anders blijft het bij losse flodders.”

Persoonlijke groei is geen luxe

Cynthia Ghysels werkt als Life Planner en business coach. Life Planning is een methode om stap voor stap je ‘ware levensdoelen’ te ontdekken en vorm te geven. Cynthia begeleidt meestal ondernemers, bedrijfsleiders, managers en topsporters. Maar eigenlijk worstelt iedereen - van onderhoudsmedewerker tot directeur - wel eens met de vraag: hoe kan ik mijn leven zinvol invullen en hoe maak ik daarbij de juiste keuzes?

Cynthia Ghysels: “Persoonlijke ontwikkeling is geen luxe. Iedereen heeft onvervulde wensen. Meestal zijn die ondergesneeuwd door praktische zorgen en de ratrace van alledag. We zitten vast in een stramien en denken dat het niet anders kan. ‘Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar’. We staan niet meer stil bij: is dit echt wat ik wil? Gelukkig kan je op elk moment teruggrijpen naar wat je wel wil, je levensdoelen. Life Planning is een methode om dat te doen.”

Wat als geld geen rol zou spelen?

Tijdens gesprekssessies zoekt Cynthia naar de essentie van wat iemand drijft, persoonlijk en professioneel. Om vastgeroeste stramienen te doorbreken en de echte levensdoelen naar boven te brengen, schotelt ze haar cliënten enkele prikkelende vragen voor. Bijvoorbeeld: als geld geen enkele rol zou spelen, welk leven zou je dan leiden? Of: hoe zou je je leven inrichten als je nog drie jaar te leven had?

Cynthia Ghysels: “Het antwoord is vaak niet verrassend: een job die ik graag doe, meer tijd voor familie, vrienden en mezelf, meer rust en vrijheid, plezier in het leven. Het zijn dingen die niet noodzakelijk veel met geld te maken hebben.”

Geld is een middel, geen doel

Toch is geld een belangrijk thema in Life Planning. Vooral omdat we vaak een verkeerde kijk op geld hebben.

Cynthia Ghysels: “Veel mensen denken: ik moet eerst hard werken om geld te verdienen en dan zal ik gelukkig worden. Het resultaat is dat je jarenlang werkt en op den duur niet meer weet waarom. Life Planning draait dat om. Je moet eerst bepalen wat je in je leven wil doen. Pas dan krijgt niet alleen je leven, maar ook je geld betekenis: eens je weet wat je nodig hebt om je levensdoelen waar te maken.”

Cynthia vraagt haar cliënten ook om hun geldstromen eens in beeld te brengen. Hoe komen de centen binnen? En waar gaan ze naartoe?

Cynthia Ghysels: “Daar bestaan tegenwoordig handige apps voor. Veel mensen schrikken als ze zien waaraan ze allemaal geld uitgeven. Je kent het wel: je zit slecht in je vel en om je beter te voelen koop je een nieuwe jurk of boek je een duur weekendje. Echt helpen doet dat niet. Als je zicht krijgt op die geldstromen, kan je ze bijsturen. Heb je geen geld voor die nuttige, maar dure opleiding? Misschien komt er genoeg vrij als je nutteloze uitgaven schrapt.”

Maak het concreet

Levensdoelen naar boven brengen is natuurlijk maar de eerste stap. Je moet ze ook omzetten in praktische doelen, die je dan in een actieplan inpast, met een heldere tijdlijn.

Cynthia Ghysels: “Je kunt dromen hebben en doelen stellen, maar vaak lukt het niet om er concrete acties van te maken. Wat ga je precies doen? Tegen wanneer? Hoeveel gaat dat kosten? Hoe ga je het geld bijeen krijgen? De beste manier om dingen concreet te maken, is ze visualiseren. Met knipsels uit tijdschriften, diagrammen die je uittekent,… Ik maak voor mezelf regelmatig een ‘vision board’ voor de eerstvolgende maanden. Daar komt altijd iets nieuws uit.”

