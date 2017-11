Hello Bank Gesponsorde inhoud Woonkredieten in een notendop Aangeboden door Hello bank!

11u28 0 istock Alles over woonkredieten Bankieren Een huis of appartement kopen is voor de meesten onder ons de grootste aankoop ooit. Het heeft verstrekkende financiële gevolgen. Je weet dus best waaraan je toe bent.

Wat is een woonkrediet?

Een woonkrediet of hypothecaire lening is het krediet dat je aangaat bij een bank of andere kredietverstrekker om een appartement, huis of bouwgrond te kopen, om je eigen woning te bouwen of om te renoveren. Concreet gezien wil dat zeggen dat de bank voor de betaling zorgt en jij gedurende een bepaalde periode – de looptijd van de lening – maandelijks een bedrag terugbetaalt aan de bank. De hypotheek die de bank op je woning genomen heeft, geldt als een soort waarborg. Mocht je door omstandigheden je lening niet meer kunnen betalen, dan heeft de bank het recht om je woning te verkopen en zo het geld te recupereren.

Geen one-size-fits-all

Er is niet zoiets als een ‘one-size-fits-all’ oplossing, want er zijn veel verschillende mogelijkheden. Zo heb je woonkredieten met vaste of variabele rentevoeten en korte en lange looptijden.

Bij een lening met een lange looptijd is het bedrag dat je maandelijks aan de bank aflost doorgaans lager dan bij een lening met een korte looptijd. Jonge kopers kiezen vaak voor een langere looptijd en dus een lagere maandelijkse afbetaling, omdat ze over een minder hoog inkomen en eigen inbreng beschikken.

Bereken vooraf wat je kan lenen

Houd er rekening mee dat een woonkrediet niet alle kosten dekt. De registratierechten of de btw en de notariskosten, … moet je zelf kunnen betalen. Als je iets wil kopen, heb je dus ook eigen middelen nodig.

Het beste wat je kan doen, is vooraf berekenen wat je kan lenen en wat je maandelijks kan afbetalen. Je hoeft hiervoor niet per se naar een bank te stappen. Je kan dit ook online berekenen.

Via de online simulator van Hello home!, het online woonkrediet van Hello bank!, kom je na een paar vragen meteen te weten wat je financieel aankan. Je krijgt er ook een overzicht van alle kosten waarvoor je eigen middelen nodig hebt (notariskosten, registratierechten of btw en de verzekeringen, …). Je kan daarna, als je dat wil, ook een aanvraag doen voor een ‘echt’ krediet.

